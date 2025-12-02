Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

CAMERA DEI DEPUTATI: «AUDIZIONI SU FARMACI PER LA DISFORIA DI GENERE, DIRETTA WEBTV MARTEDÌ ALLE 13.15»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
09.02 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Martedì 2 dicembre, la Commissione Affari sociali della Camera, nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante “Disposizioni per l’appropriatezza prescrittiva e il corretto utilizzo dei farmaci per la disforia di genere”, svolge le seguenti audizioni:

ore 13.15 Antonio Rotelli, giurista, attivista per i diritti LGBT

ore 13.25 Associazione Trans Support Sassari -ore 13.35: Massimo Gandolfini, neurochirurgo e psichiatria, e Fulvia Signani, docente di sociologia di genere presso l’Università di Ferrara.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Com005079

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.