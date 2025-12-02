CAMERA DEI DEPUTATI: «AUDIZIONI SU FARMACI PER LA DISFORIA DI GENERE, DIRETTA WEBTV MARTEDÌ ALLE 13.15»

09.02 - martedì 2 dicembre 2025
Martedì 2 dicembre, la Commissione Affari sociali della Camera, nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante “Disposizioni per l’appropriatezza prescrittiva e il corretto utilizzo dei farmaci per la disforia di genere”, svolge le seguenti audizioni:
ore 13.15 Antonio Rotelli, giurista, attivista per i diritti LGBT
ore 13.25 Associazione Trans Support Sassari -ore 13.35: Massimo Gandolfini, neurochirurgo e psichiatria, e Fulvia Signani, docente di sociologia di genere presso l’Università di Ferrara.
L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
