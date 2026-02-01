Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * BASSA VALSUGANA: «SCIALPINISTA SI INFORTUNA DURANTE UNA DISCESA, LA SQUADRA INTERVIENE CON QUAD E SCI D’ALPINISMO» (FOTO E VIDEO)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
20.00 - domenica 1 febbraio 2026

Una scialpinista residente a Roncegno, classe 1998, è stata soccorsa nel tardo pomeriggio di oggi dopo essersi procurata una seria distorsione al ginocchio durante una discesa lungo i pendii boscosi della zona, poco sopra l’agritur Rincher.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 16.15 da parte del compagno, che si trovava insieme a lei.

La Centrale Unica di Emergenza ha subito allertato la Stazione Bassa Valsugana del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e sei operatori si sono portati dapprima in quota con il quad, avvicinandosi poi in un secondo momento al luogo dell’incidente con gli sci d’alpinismo.

Stabilizzato il ginocchio e caricata l’infortunata sulla barella sked, i soccorritori hanno accompagnato, alle luce delle frontali, la donna e il suo compagno fino all’automobile.

LINK A IMMAGINI

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.