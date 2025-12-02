PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «NUOVA MISURA PER SOSTENERE L’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE CON CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI»

09.01 - martedì 2 dicembre 2025

La Provincia autonoma di Bolzano introduce una nuova misura straordinaria a sostegno delle imprese che investono nella sostenibilità (ESG) e nell’innovazione. In una conferenza stampa tenutasi il 1° dicembre, l’assessore provinciale all’Innovazione, Philipp Achammer, e il direttore della Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei, Franz Schöpf, hanno presentato le nuove linee guida e i relativi contributi in conto interessi.

La Giunta provinciale ha approvato la misura il 28 novembre. Essa si basa sull’adeguamento delle linee guida alla legge provinciale n. 4/2012. “L’obiettivo di questa misura speciale è facilitare l’accesso alla liquidità e promuovere investimenti sostenibili che rafforzino la competitività delle imprese e delle imprenditrici altoatesine”, ha sottolineato l’assessore Philipp Achammer.

Per finanziamenti da 30.000 a 500.000 euro, le imprese potranno in futuro beneficiare di contributi in conto interessi del 2,5% per i primi due anni, a condizione che gli investimenti riguardino l’ambiente, il sociale o la gestione aziendale o l’innovazione.

Il gruppo target della misura comprende principalmente micro, piccole e medie imprese, nonché aziende di maggiori dimensioni (mid-cap) con un massimo di 3.000 dipendenti, che hanno sede o unità produttiva in Alto Adige e sono attive sul territorio, comprese le aziende agricole.

L’assessore Achammer ha sottolineato che la transizione verso una maggiore sostenibilità e lo sviluppo tecnologico rappresentano un compito centrale per i prossimi anni. Con la nuova misura, la Provincia sostiene in modo mirato quelle aziende e quegli imprenditori che contribuiscono attivamente a questo cambiamento.

Il direttore Schöpf ha sottolineato la stretta collaborazione con le banche locali, le cooperative di garanzia Confidi e Garfidi e le società di investimento che offrono finanziamenti a condizioni vantaggiose: “Promuoviamo investimenti che rafforzano la competitività delle nostre aziende e aprono loro la strada verso un futuro sostenibile”.

Alla conferenza stampa hanno partecipato rappresentanti delle banche locali, delle banche statali con filiali in Alto Adige e rappresentanti delle cooperative di garanzia. In futuro assumeranno un ruolo centrale nell’attuazione della misura.

La misura speciale avrà inizio nel febbraio 2026 e si applicherà ai finanziamenti concessi fino al 31 luglio 2030 compreso. Nelle prossime settimane, l’assessore Achammer presenterà assieme al direttore Schöpf i contenuti della misura alle aziende e agli imprenditori e alle imprenditrici durante una serie di colazioni dedicate all’innovazione, i cosiddetti breakfast meeting.