PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA – QUIRINALE * «MATTARELLA INCONTRA I VERTICI CENSIS, PRESENTATO IL 59° RAPPORTO SULLA SITUAZIONE SOCIALE DEL PAESE»

09.00 - martedì 2 dicembre 2025

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Presidente del Centro Studi Investimenti Sociali, Giuseppe De Rita, con il Segretario Generale della Fondazione CENSIS, Giorgio De Rita e il Direttore Generale, Massimiliano Valerii, che gli hanno presentato il 59° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2025.