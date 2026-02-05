AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «SICUREZZA, BONELLI (AVS): IRRESPONSABILE EVOCARE IL RITORNO DELLE BR. IL GOVERNO ALZA LA TENSIONE SOCIALE»

20.50 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

«È da irresponsabili evocare il ritorno delle Brigate Rosse. Il governo lavora per alzare la tensione sociale nel Paese».

Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, commentando le dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che al termine del Consiglio dei ministri ha richiamato il fenomeno delle BR e gli anni di piombo.

«Il terrorismo in Italia è stato qualcosa di profondamente diverso e di estremamente grave, che nulla ha a che vedere con quanto è accaduto nelle manifestazioni. I disordini verificatisi sono da imputare ai violenti ma anche all’incapacità del ministro di saper gestire l’ordine pubblico, non certo a un nesistente ritorno del terrorismo».

«Sono seriamente preoccupato per il futuro dell’Italia, governata da una destra bugiarda e illiberale, che evoca pagine drammatiche della nostra storia per coprire le proprie responsabilità politiche».