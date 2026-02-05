AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «NUCLEARE, BONELLI(AVS): “DIAMO RETTA ALLA SCIENZA, NON AI VENDITORI DI FUMO. IL NUCLEARE  DI NUOVA GENERAZIONE NON É UNA SOLUZIONE”»

16.40 - giovedì 5 febbraio 2026

«Le parole del premio Nobel Giorgio Parisi confermano ciò che diciamo da tempo: il nucleare di quarta generazione e quello al torio non sono una risposta concreta alla crisi energetica e climatica di oggi. Diamo retta alla scienza, non ai venditori di fumo».

Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, commentando l’audizione di Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica, in Commissione Ambiente alla Camera.

«Parisi è stato chiarissimo: non esistono centrali operative di quarta generazione, ma solo prototipi, alcuni dei quali producono quantità irrisorie di energia.

«Da tempo assistiamo a una narrazione ideologica sul ritorno al nucleare – prosegue Bonelli – che ignora dati scientifici, tempi reali, problemi tecnologici enormi ed economici a partire dalla sicurezza dei materiali e dalla gestione degli impianti. È esattamente quello che la comunità scientifica ci invita a non fare.

Se vogliamo davvero ridurre le bollette, garantire sicurezza energetica e tagliare le emissioni, la strada è una sola: solare, eolico, accumuli e una rete moderna. Tutto il resto è propaganda buona solo per spot elettorali, non per il futuro del Paese» conclude Bonelli.