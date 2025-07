ZELENSKY (TELEGRAM) * «UCRAINA PRONTA A NUOVI NEGOZIATI CON LA RUSSIA, FOCUS SU PACE E LIBERAZIONE PRIGIONIERI»

10.53 - martedì 22 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Ho tenuto una riunione sui risultati necessari per l’attività negoziale dell’Ucraina. Il Segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale e la difesa dell’Ucraina, Rustem Umerov, ha riferito sull’attuazione degli accordi della seconda riunione con la parte russa a Istanbul e sull’accordo per un nuovo incontro nel prossimo futuro. L’Ucraina è pronta a lavorare con la massima produttività per liberare i nostri cittadini dal carcere e per riportare i bambini rapiti, oltre che per fermare gli omicidi e per preparare un incontro tra i leader per porre fine concretamente a questa guerra. La nostra posizione è la più trasparente possibile. L’Ucraina non ha mai voluto questa guerra, e spetta proprio alla Russia terminare la guerra che ha iniziato. Il capo dell’Ufficio del Presidente, Andriy Yermak, ha riferito sulla coordinazione del nostro lavoro diplomatico con i partner in Europa e negli Stati Uniti. Ho incaricato di formare una delegazione per i negoziati con la parte russa. La delegazione sarà guidata da Rustem Umerov, e ne faranno parte rappresentanti dell’intelligence ucraina, del Ministero degli Esteri e dell’Ufficio del Presidente.

Провів нараду щодо необхідних Україні результатів переговорної роботи. Секретар РНБО України Рустем Умєров доповів про виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі та домовленість про нову зустріч найближчим часом. Україна готова працювати максимально продуктивно заради звільнення наших людей з полону та повернення викрадених дітей, а також припинення вбивств і заради підготовки зустрічі лідерів для реального завершення цієї війни. Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала. Керівник Офісу Андрій Єрмак доповів про координацію нашої дипломатичної роботи з партнерами у Європі та Сполучених Штатах. Я доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Очолить делегацію Рустем Умєров, у склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу Президента.