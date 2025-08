ON. URZÌ (FDI) * STATUTO AUTONOMIA TRENTINO ALTO ADIGE: «REPLICA A ON. FERRARI (PD), FINALMENTE IL SUO PARTITO SI È RISVEGLIATO DAL LETARGO SULLA STAGIONE DI RIFORMA»

18.12 - martedì 5 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Finalmente il Partito democratico si è risvegliato dal suo lungo letargo sulla grande stagione di riforma dello statuto di autonomia e con una nota l’onorevole Sara Ferrari comunica di essersi fatta venire alcune idee, dopo ormai due anni di lavori preliminari, in cui il PD nulla ha presentato alla maggioranza ed è stato un mutuo spettatore nell’ampio dibattito pubblico sull’argomento.

Ma un dato sopra tutti va richiamato: la riforma attuale dello statuto nasce da un preciso impegno di Fratelli D’Italia e del suo leader nonché presidente del consiglio Giorgia Meloni di riparare ai disastri, sulle autonomie speciali, derivati dalla riforma del titolo quinto della costituzione approvata a colpi di maggioranza proprio dalla sinistra nel 2001.

Da lì sono iniziati, a causa della sovrapposizione di livelli di competenze tra Stato e autonomie locali, i pronunciamenti della corte costituzionale che forte della confusione ordinamentale creata dalla sinistra in costituzione ha potuto sentenziare a favore dello Stato ponendo le basi della necessità di una chiarificazione dei limiti di competenza ordinamentale dell’autonomia speciale per evitare potesse essere penalizzata.

La sinistra insomma ha creato il problema, ci voleva la destra e Giorgia Meloni per risolverlo. La riforma dello statuto nasce da questo ed è questo. Una opera monumentale per il suo valore, mettere mano al disastro ereditato dalla riforma costituzionale della sinistra.

Detto, fatto. In quanto relatore del provvedimento mi assumo l’impegno a dare pareri precisi e circostanziati su ogni singolo emendamento presentato dall’opposizione. Alcuni anticipati dalla stessa onorevole Ferrari dimostrano purtroppo la scarsa conoscenza del sistema costituzionale italiano, quando per esempio si sostiene come le riforme dello statuto dovrebbero ottenere per la loro invalidazione il voto dei due terzi del parlamento invece della maggioranza semplice prevista. Il voto dei due terzi del parlamento è previsto per evitare il rinvio al voto referendario delle riforme costituzionali. Ovviamente gli statuti non possono conoscere un voto referendario, pur essendo leggi costituzionali perché riguardano una porzione del territorio nazionale. Quindi non ha alcuna logica proporre una soglia diversa rispetto a quella (maggioranza semplice) delle riforme costituzionali per le riforme dello statuto.

Fa piacere, in ogni caso che dopo il lungo silenzio di anni dell’opposizione di sinistra a livello regionale sulla riforma dello statuto oggi il suo approdo in parlamento abbia risvegliato un certo interesse. Anche se per ora apparentemente molto di bandiera. Un po’ per ricordare di esistere fra Trento e Bolzano.

In sede parlamentare, comunque, ogni proposta sarà presa molto seriamente e altrettanto seriamente su di essa sarà espresso il parere motivato del relatore di maggioranza.

Lo ha dichiarato l’onorevole Alessandro Urzì, relatore di maggioranza della riforma dello statuto di autonomia del Trentino Alto Adige