TASS * «UN CACCIA SU-34 LANCIA MISSILI CONTRO UNA BASE TEMPORANEA DELLE TRUPPE UCRAINE» (VIDEO)

11.44 - venerdì 8 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Un caccia Su-34 ha lanciato missili contro un sito di schieramento temporaneo delle truppe ucraine nella Repubblica Popolare di Donetsk, ha riferito il ministero della Difesa russo. Un video è stato diffuso dal ministero della Difesa russo e dall’agenzia TASS.

A Su-34 fighter jet has fired missiles at a temporary deployment site of Ukrainian troops in the Donetsk People’s Republic, the Russian Defense Ministry reported. Video: Russian Defense Ministry/TASS

