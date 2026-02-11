FDI – FRATELLI D’ITALIA: «SICUREZZA. COLOMBO (FDI): CON IL GOVERNO MELONI PIÙ RISORSE E ASSUNZIONI PER LE FORZE DI POLIZIA»

16.02 - mercoledì 11 febbraio 2026

La deputata riminese di Fratelli d’Italia, Beatriz Colombo, ha incontrato questa mattina il Questore di Rimini, dott. Morelli, e la presidente provinciale di UIL Polizia, Laura Casonato.

“Un confronto serio e concreto, basato su dati, fatti e reali necessità operative, non su propaganda o slogan”, ha dichiarato Colombo.

“I fatti dicono una cosa semplice e incontestabile: negli ultimi dieci anni nessun governo ha fatto più del Governo Meloni per aumentare gli organici delle Forze di Polizia. Lo certificano i dati del Viminale”, ha sottolineato la deputata.

“Chi oggi prova a impartire lezioni sulla sicurezza dovrebbe prima fare mea culpa. È sotto il Governo Conte II, con l’asse Pd–M5S, che si è registrato uno dei livelli più bassi di assunzioni”, ha aggiunto Colombo.

“E ancora prima, con il Governo Monti, si arrivò addirittura a ridurre gli organici dei corsi di polizia: una scelta miope di cui paghiamo ancora oggi le conseguenze, con pensionamenti non accompagnati da un ricambio immediato”.

“Dopo anni di disattenzione e di tagli mascherati, questo Governo ha cambiato rotta: più risorse, più assunzioni, più strumenti per le donne e gli uomini in divisa. Non parole, ma interventi concreti e un lavoro serio su un piano di rafforzamento e riposizionamento degli organici”, ha evidenziato.

“Perché la sicurezza non si improvvisa e non si governa con gli slogan. C’è poi una realtà che non si può ignorare: la forte pressione sul confine, a partire da Gorizia, ha reso necessario il supporto di personale proveniente anche da altre questure, come Rimini”, ha spiegato Colombo.

“Un elemento che rende ancora più evidente la necessità di un rafforzamento strutturale e stabile, non di polemiche da social network. Per questo mi rivolgo chiaramente ai colleghi di sinistra: basta strumentalizzazioni”, ha concluso.

“La sicurezza è un tema troppo serio per essere usato come clava politica, soprattutto da chi ha governato lasciando vuoti negli organici e problemi irrisolti. Il Governo Meloni continuerà su questa strada: difendere i cittadini, tutelare chi indossa una divisa e garantire una presenza reale e costante sul territorio. Con serietà, con responsabilità, con i fatti”.