REGIONE LOMBARDIA * : «PONTE NOSSA/BG, DOMANI ASSESSORE TERZI A CONFERENZA STAMPA NUOVO PONTE SUL SERIO»

16.02 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
L’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, interviene domani, giovedì 12 febbraio, a Ponte Nossa (BG), alla conferenza stampa di presentazione del progetto del nuovo ponte di collegamento tra la statale 671 e l’area produttiva locale.

Sono previsti anche gli interventi del presidente della Provincia di Bergamo, Pasquale Gandolfi, e del sindaco di Ponte Nossa, Stefano Mazzoleni.

L’appuntamento è fissato per le ore 14.30 nella sala consiliare di via Giuseppe Frua, 35 a Ponte Nossa (BG).

