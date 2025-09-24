ZELENSKY (TELEGRAM) * «UCRAINA E SIRIA FIRMANO UN ACCORDO PER IL RIPRISTINO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Oggi, l’Ucraina e la Siria hanno firmato un comunicato congiunto sul ripristino delle relazioni diplomatiche.
Accogliamo con favore questo passo importante e siamo pronti a sostenere il popolo siriano nel suo percorso verso la stabilità.
Durante i colloqui, il Presidente della Siria Ahmed al-Sharaa ed io abbiamo anche discusso in dettaglio delle aree promettenti per la cooperazione, delle minacce alla sicurezza di entrambi i Paesi e dell’importanza di contrastarle.
Abbiamo concordato di costruire relazioni sulla base del rispetto e della fiducia reciproci.
///
Сьогодні Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Раді цьому важливому кроку й готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності.
Ми з Президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа під час перемовин також детально обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм.
Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри.