Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «UCRAINA E SIRIA FIRMANO UN ACCORDO PER IL RIPRISTINO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
23.07 - mercoledì 24 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Oggi, l’Ucraina e la Siria hanno firmato un comunicato congiunto sul ripristino delle relazioni diplomatiche.
Accogliamo con favore questo passo importante e siamo pronti a sostenere il popolo siriano nel suo percorso verso la stabilità.

Durante i colloqui, il Presidente della Siria Ahmed al-Sharaa ed io abbiamo anche discusso in dettaglio delle aree promettenti per la cooperazione, delle minacce alla sicurezza di entrambi i Paesi e dell’importanza di contrastarle.

Abbiamo concordato di costruire relazioni sulla base del rispetto e della fiducia reciproci.

///

Сьогодні Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Раді цьому важливому кроку й готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності.

Ми з Президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа під час перемовин також детально обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм.

Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.