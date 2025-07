TASS * KATZ:« ISRAELE NON PERMETTERÀ LA CREAZIONE DI UNO STATO PALESTINESE, PERCHÉ MINACCIA LA NOSTRA SICUREZZA»

07.07 - venerdì 25 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che Israele considera la sovranità palestinese una minaccia alla sua sicurezza e non permetterà la creazione dello Stato palestinese, commentando la decisione del presidente francese Emmanuel Macron di riconoscerne la sovranità. Katz ha scritto sul social network X che non consentiranno la creazione di un’entità palestinese che danneggia la loro sicurezza, mette a rischio la loro esistenza e viola il loro diritto storico sulla terra di Israele. Ha aggiunto che tutti sono uniti per prevenire questa seria minaccia.

///

Israel views Palestinian statehood as a threat to its security and will not allow the Palestinian state to be created, Israeli Defense Minister Israel Katz said, commenting on French President Emmanuel Macron’s decision to recognize the sovereignty of Palestine.

“We will not allow the creation of a Palestinian entity that damages our security, puts our existence and risk and violates our historic right to the land of Israel. We all are united to prevent this serious threat,” he wrote on the X social network.