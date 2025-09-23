ZELENSKY (TELEGRAM) * NEW YORK: «CON TRUMP PROFICUO INCONTRO ALL’ASSEMBLEA ONU, DISCUSSI CRUCIALI TEMI SULLA GUERRA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Abbiamo avuto un incontro produttivo con Donald Trump a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e sono grato al Presidente Trump per questa opportunità.
Apprezzo anche sinceramente che le first lady dei nostri Paesi, Melania Trump e Olena Zelenska, si siano incontrate per discutere del destino dei bambini ucraini.
Oggi è stata prestata molta attenzione alla restituzione dei bambini rapiti dalla Russia, nonché al sostegno dei nostri sforzi per proteggere le vite umane.
Abbiamo discusso diverse idee promettenti per avvicinare la pace e spero che producano risultati rapidi.
In particolare, abbiamo parlato del programma PURL, che sta già funzionando bene, nonché dei potenziali progetti nell’ambito di questa iniziativa.
Sono grato al Presidente Trump per la forte collaborazione con gli Stati Uniti.
Egli comprende chiaramente la situazione ed è ben informato su tutti gli aspetti di questa guerra.
Apprezziamo la sua determinazione nel contribuire a porre fine a questa guerra.
Grazie!
У нас була продуктивна зустріч із Дональдом Трампом на полях ГА ООН, і я вдячний Президенту Трампу за цю можливість.
Також щиро ціную те що перші леді наших країн – Меланії Трамп та Олені Зеленській, зустрілися щоб обговорили долю українських дітей.
Сьогодні багато уваги було приділено питанню повернення дітей, яких викрала Росія, а також підтримці наших зусиль у захисті життя.
Ми обговорили кілька перспективних ідей для наближення миру, і сподіваюся, що вони дадуть швидкі результати.
Зокрема, торкнулися програми PURL, яка вже добре працює, а також потенційних проєктів у межах цієї ініціативи.
Я вдячний Президенту Трампу за сильну співпрацю зі Сполученими Штатами.
Пан Президент чітко розуміє ситуацію та добре поінформований про всі аспекти цієї війни.
Ми високо цінуємо його рішучість допомогти завершити цю війну.
Дякую!