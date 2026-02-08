LEGA * CAMERA: «PUCCI, TOCCALINI (LEGA): “DA SINISTRA ENNESIMO ATTEGGIAMENTO FASCISTA E NAZISTA”»

14.30 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Pucci, Toccalini (Lega): “Da sinistra ennesimo atteggiamento fascista e nazista”Milano, 8 feb – “Pucci rinuncia a Sanremo dopo le minacce a lui e alla sua famiglia. Ancora una volta un atteggiamento neo nazista da parte della sinistra: o la pensi come loro o devi essere isolato, zittito e punito. Solidarietà ad Andrea Pucci, artista libero”. Così Luca Toccalini, deputato Lega.Ufficio Stampa Lega Camera