TASS (TELEGRAM) * ONU: «TRUMP HA FATTO RIFERIMENTO ALLA RUSSIA 10 VOLTE DURANTE IL SUO DISCORSO, AL DIBATTITO GENERALE »

Donald Trump ha fatto riferimento alla Russia dieci volte durante il suo discorso al Dibattito Generale dell’80esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il leader statunitense ha parlato della Russia principalmente nel contesto del conflitto in Ucraina.

Ha annunciato possibili nuove tariffe sulla Russia e sui suoi partner commerciali e ha criticato altri Paesi per aver continuato ad acquistare prodotti energetici russi.

Ha menzionato Vladimir Putin una volta, osservando che sperava in una rapida risoluzione della crisi ucraina, poiché il suo rapporto con Putin è sempre stato “buono”.

Donald Trump referred to Russia ten times during his speech at the General Debate of the UN General Assembly’s 80th session.

The US leader spoke about Russia primarily in the context of the conflict in Ukraine.

He announced possible new tariffs on Russia and its trading partners, and criticized other countries for continuing to purchase Russian energy products.

He mentioned Vladimir Putin once, noting that he hoped for a quick resolution to the Ukrainian crisis since his relationship with Putin had “always been a good one.”