PD – PARTITO DEMOCRATICO: «TESTO UNICO FINANZA: PD, GOVERNO RITIRI SUBITO NORMA CHE INDEBOLISCE DISCIPLINA SU CONCERTO»

15.30 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Governo Meloni ritiri immediatamente la norma della riforma del Testo Unico della Finanza che allenta le regole per accertare il “concerto” tra soci nelle operazioni di mercato. Era una scelta discutibile già in partenza: trasformare presunzioni oggi chiare e stringenti in semplici presunzioni relative significa rendere più difficile individuare accordi occulti, ridurre le tutele per gli azionisti di minoranza e indebolire la capacità di vigilanza delle autorità.

Oggi, però, dopo l’inchiesta sull’operazione MPS–Mediobanca, sarebbe irresponsabile intervenire su questa materia. Mentre la magistratura accerta fatti potenzialmente molto gravi, il Governo non può pensare di modificare proprio le norme che servono a garantire trasparenza e correttezza nel mercato finanziario.

È il momento della prudenza, non delle scorciatoie. Il Governo faccia un passo indietro e ritiri subito questa norma.