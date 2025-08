ZELENSKY (TELEGRAM) * «LE FORZE AEREE DELL’UCRAINA PROTEGGONO IL CIELO NAZIONALE, NOMINATO IL NUOVO COMANDANTE ANATOLIJ KRIVONOZHKO» (VIDEO)

14.34 - domenica 3 agosto 2025

Le Forze Aeree delle Forze Armate dell’Ucraina sono migliaia dei nostri uomini, grazie ai quali il cielo ucraino rimane davvero ucraino. Sono militari professionisti, squadre tecniche, esperti coinvolti, volontari: una grande e patriottica comunità che protegge l’Ucraina. È la nostra aviazione da combattimento, le truppe missilistiche antiaeree e le truppe radiotecniche. Tre componenti principali della sicurezza del cielo ucraino. Uno dei nostri più grandi risultati comuni è che l’Ucraina non ha permesso ai russi di dominare il proprio cielo, e questo è un lavoro straordinario, eroismo, dedizione e competenza di molte delle nostre persone.

E non ci fermiamo ai risultati raggiunti: le Forze Aeree stanno attuando una strategia di sviluppo della nostra aviazione per 20 anni. Oggi ci sono stati rapporti sui passi necessari da compiere. Quest’anno sono arrivati in Ucraina ed sono in uso i “Mirage”. È aumentato il parco ucraino di F-16. Sono state fissate le priorità per l’integrazione delle tecnologie straniere nelle Forze di difesa dell’Ucraina. L’obiettivo principale della trasformazione dell’aviazione ucraina è garantire per il nostro Stato una componente aerea forte e moderna delle Forze di difesa, che sarà effettivamente parte delle forze NATO e una delle più solide in Europa. Quasi tutti gli aspetti chiave della nostra aviazione da combattimento sono totalmente segreti, ed è comprensibile. Sebbene ci sia davvero di cui essere orgogliosi, quasi tutto rimane non pubblico. Ma il percorso che l’aviazione ucraina ha fatto negli anni della guerra su larga scala è davvero senza precedenti, e gli ucraini hanno dimostrato che l’abilità dei nostri uomini e la capacità di realizzare compiti estremamente complessi è davvero esemplare. Ringrazio tutti coloro che sono coinvolti.

Oggi ho nominato il generale di divisione Anatolij Krivonozhko comandante delle Forze Aeree delle Forze Armate dell’Ucraina. E la cosa più importante è che l’aviazione da combattimento ucraina e le forze di difesa aerea continuino a svilupparsi in modo integrato ed efficace: le Forze Armate dell’Ucraina, lo Stato Maggiore Generale, il Ministero della Difesa dell’Ucraina, i team dei nostri partner e gli esperti qualificati e interessati che desiderano forza e vittoria all’Ucraina.

Gloria alle Forze Aeree delle Forze Armate dell’Ucraina! Gloria all’Ucraina!

Повітряні сили Збройних Сил України – це тисячі наших людей, завдяки яким українське небо залишається дійсно українським. Це професійні військові, технічні команди, залучені експерти, волонтери – велика й патріотична спільнота, яка захищає Україну. Це наша бойова авіація, зенітні ракетні війська та радіотехнічні війська. Три головні складові безпеки українського неба. Один із найбільших наших спільних результатів – Україна не дозволила панувати у своєму небі росіянам, і це надзвичайна робота, героїзм, самовідданість, фаховість багатьох наших людей.

І ми не зупиняємось на досягнутому – Повітряні сили реалізовують стратегію розвитку нашої авіації на 20 років. Сьогодні були доповіді щодо кроків, які необхідно зробити. Вже цьогоріч зайшли в Україну та застосовуються «міражі». Збільшено український парк F-16. Визначили пріоритети в інтеграції іноземної техніки в Силах оборони України. Головна мета трансформації української авіації – забезпечити для нашої держави сильну та сучасну авіаційну складову Сил оборони, яка буде фактичною частиною сил НАТО та однією з найміцніших у Європі. Майже всі ключові речі про нашу бойову авіацію – цілком таємні, і це зрозуміло. Хоча справді є чим пишатися, майже все залишається непублічним. Але шлях, який українська авіація пройшла за роки повномасштабної війни, – дійсно безпрецедентний, і українці довели, що майстерність наших людей і здатність реалізовувати надзвичайно складні завдання – дійсно взірцеві. Дякую за це кожному, хто залучений.

Сьогодні призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України. І найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: Збройні Сили України, Генеральний штаб, Міністерство оборони України, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги.

Слава українським Повітряним силам Збройних Сил України!

Слава Україні!