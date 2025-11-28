Popular tags:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA RUSSIA VUOLE CHE L'UCRAINA COMMETTA ERRORI, NOI NON NE FAREMO» (VIDEO)

16.20 - venerdì 28 novembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La Russia vuole davvero che l’Ucraina commetta degli errori.

Non ci saranno errori da parte nostra.

Il nostro lavoro è in corso.

La nostra lotta continua.

Non abbiamo il diritto di non andare avanti, non abbiamo il diritto di ritirarci o di litigare.

Se perdiamo l’unità, rischiamo di perdere tutto: noi stessi, l’Ucraina e il nostro futuro.

Dobbiamo unirci.

Dobbiamo resistere.

Non abbiamo altra scelta.

Non avremo un’altra Ucraina.

Stiamo difendendo l’Ucraina.

Gloria all’Ucraina!

Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки.

З нашого боку помилок не буде.

Наша робота триває.

Наша боротьба триває.

Не маємо права не дотиснути, не маємо права відступити чи розсваритись.

Втратимо єдність – ризикуємо втратити все: себе, Україну, своє майбутнє.

Маємо зібратися.

Мусимо триматись.

Іншого вибору в нас немає.

Іншої України в нас не буде.

Захищаємо Україну.

Слава Україні!

OPINIONEWS ITALIA

