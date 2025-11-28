ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA RUSSIA VUOLE CHE L’UCRAINA COMMETTA ERRORI, NOI NON NE FAREMO» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
La Russia vuole davvero che l’Ucraina commetta degli errori.
Non ci saranno errori da parte nostra.
Il nostro lavoro è in corso.
La nostra lotta continua.
Non abbiamo il diritto di non andare avanti, non abbiamo il diritto di ritirarci o di litigare.
Se perdiamo l’unità, rischiamo di perdere tutto: noi stessi, l’Ucraina e il nostro futuro.
Dobbiamo unirci.
Dobbiamo resistere.
Non abbiamo altra scelta.
Non avremo un’altra Ucraina.
Stiamo difendendo l’Ucraina.
Gloria all’Ucraina!
///
Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки.
З нашого боку помилок не буде.
Наша робота триває.
Наша боротьба триває.
Не маємо права не дотиснути, не маємо права відступити чи розсваритись.
Втратимо єдність – ризикуємо втратити все: себе, Україну, своє майбутнє.
Маємо зібратися.
Мусимо триматись.
Іншого вибору в нас немає.
Іншої України в нас не буде.
Захищаємо Україну.
Слава Україні!