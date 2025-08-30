TASS (TELEGRAM) * «590 DISPERSI NELLA REGIONE DI KURSK, IL GOVERNATORE KHINSHTEIN RENDE NOTI I DATI DEI RESIDENTI COINVOLTI»

19.28 - sabato 30 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Un totale di 590 residenti della regione di Kursk risultano dispersi in seguito all’incursione delle forze armate ucraine nella regione, ha dichiarato il governatore ad interim Alexander Khinshtein sul suo canale Telegram.

“Ora abbiamo una cifra unica – 2.132 persone sono elencate nel registro. Il destino di 1.542 persone è stato determinato: 1.430 sono vive e 112, purtroppo, sono morte. Altre 590 persone sono ancora considerate disperse”, ha scritto.

Secondo Khinshtein, le autorità hanno informazioni sul luogo in cui si trovano circa 300 delle persone elencate, compresi sia i vivi (prigionieri e persone negli insediamenti liberati) che i deceduti.

Ha aggiunto che il registro è stato compilato per la prima volta a febbraio. La difficoltà principale, ha spiegato, è stata la sincronizzazione dei dati provenienti da più fonti sui residenti delle zone di confine che hanno smesso di comunicare con i parenti dall’agosto 2024.

///

A total of 590 residents of the Kursk region remain missing following the Ukrainian armed forces’incursion into the region, acting governor Alexander Khinshtein said on his Telegram channel.

“We now have a single figure – 2,132 people are listed in the registry. The fate of 1,542 people has been determined: 1,430 are alive and 112, unfortunately, are dead. Another 590 people are still considered missing,” he wrote.

According to Khinshtein, authorities have information on the whereabouts of about 300 of those listed, including both the living (captives and those in liberated settlements) and the deceased.

He added that the registry was first compiled in February. The main difficulty, he explained, was synchronizing data from multiple sources on residents of border areas who stopped communicating with relatives since August 2024.