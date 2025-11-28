INPS * SOSTEGNI: «CONTRIBUTO MENSILE DI 500 EURO ALLE NUOVE IMPRESE UNDER 35, AVVIATE IN SETTORI INNOVATIVI TRA LUGLIO 2024 E DICEMBRE 2025»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
////
In data 28/11/2025 è stata pubblicata la circolare INPS n. 148, contenente le istruzioni operative per l’attuazione dell’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 60/2024 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024).
La disposizione prevede un contributo economico di 500 euro mensili a favore delle imprese avviate da parte di persone disoccupate con meno di 35 anni, nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica, tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.
Per accedere al beneficio è necessario presentare un’apposita domanda, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività.
Qualora l’attività sia stata avviata prima della data di pubblicazione della citata circolare (xx novembre/dicembre 2025), la domanda deve essere inoltrata entro 30 giorni da tale data.
A partire dal 1° dicembre 2025, i potenziali beneficiari possono trasmettere la richiesta utilizzando il servizio dedicato disponibile sul sito INPS (www.inps.it).
L’accesso avviene tramite le consuete credenziali, seguendo il percorso:
“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Incentivo Decreto Coesione”.
Si rimanda al testo della circolare (LINK) per ogni dettaglio.