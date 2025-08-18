ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA RUSSIA PUÒ ESSERE COSTRETTA A FARE LA PACE SOLO CON LA FORZA, TRUMP HA TALE FORZA» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Signor generale Kellogg, grazie per l’incontro e per il lavoro con la nostra squadra. Il presidente Trump ha invitato oggi a Washington l’Ucraina e altri paesi europei. È la prima volta che si tiene un incontro in questo formato, un fatto molto serio.
Quando si parla di pace per un paese in Europa, si parla di pace per tutti in Europa. Siamo pronti a continuare a lavorare in modo produttivo per porre fine alla guerra e garantire la sicurezza in modo affidabile. Questi sono aspetti fondamentali.
Nella notte appena trascorsa, gli attacchi russi contro le nostre città sono proseguiti. Tra le vittime ci sono due bambini, con decine di feriti. La gente stava dormendo quando l’esercito russo ha colpito le città.
Abbiamo discusso la situazione sul campo di battaglia e le nostre forti capacità diplomatiche – dell’Ucraina, dell’Europa intera e dell’America insieme. La Russia può essere costretta a fare la pace solo con la forza, e il presidente Trump ha tale forza. Dobbiamo fare tutto nel modo giusto per garantire che la pace sia reale. Grazie!
///
Пане генерале Келлог! Дякую за зустріч і за спільну роботу з нашою командою. Президент Трамп запросив сьогодні до Вашингтону Україну та інші країни Європи. Це вперше такий формат зустрічі – дуже серйозно.
Коли йдеться про мир для когось одного у Європі, то йдеться про всіх у Європі. Ми готові й надалі працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну та надійно гарантувати безпеку. Це ключові речі.
У ніч на сьогодні продовжились російські атаки проти наших міст. Серед убитих дві дитини, також є десятки поранених. Люди просто спали, коли російська армія завдала ударів по містах.
Обговорили ситуацію на полі бою, наші сильні дипломатичні можливості – України та всієї Європи разом з Америкою. Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і Президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був. Дякую!