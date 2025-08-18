MIT * “CANTIERE FUTURO” «SAREMO PRESENTI AL “MEETING PER L’AMICIZIA FRA I POPOLI” DI RIMINI CON 6 AREE TEMATICHE E 16 PARTNER, DAL 22 AL 27 AGOSTO»

16.02 - lunedì 18 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Dal 22 al 27 agosto il MIT sarà al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli di Rimini con “Cantiere Futuro”, un intero Padiglione dedicato a opere, progetti e innovazioni che stanno trasformando l’Italia.

Un percorso interattivo a forma di “piccola città”, articolato in sei aree tematiche – dalle grandi opere alle smart city, dalla sicurezza stradale alla portualità, fino all’eredità olimpica – con la partecipazione di 16 partner tra enti, società e amministrazioni.

“Cantiere Futuro” sarà un luogo di incontro e partecipazione, in piena sintonia con il tema del Meeting 2025: «Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi», dai cori de La Rocca di T.S. Eliot. Parole che rispecchiano la missione del MIT e dei suoi partner: costruire, connettere, sviluppare il futuro.

Nei prossimi giorni saranno annunciati ospiti e agenda degli incontri in Padiglione.

Così una nota del Mit.

➡️ https://www.mit.gov.it/cantierefuturo