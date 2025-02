UILTRASPORTI – TRENTINO * DEGRADO: «STAZIONE TRENTO-MALÈ, EMERGENZA SANITARIA ALLA BIGLIETTERIA»

17.29 - martedì 11 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Buongiorno, a causa della bassa pressione gli uffici della biglietteria in oggetto sono pervasi da un forte fetore di urina proveniente dall’esterno. Come più volte segnalato all’esterno degli uffici stazionano ormai da parecchi mesi diversi senza fissa dimora che usano questo riparo non solo per dormire la notte ma anche per i loro bisogni fisiologici che con ogni probabilità penetrano attraverso le fessure delle pareti in metallo rendendo i locali adibiti ad uffici nauseabondi.

E’ chiaro che tale situazione di degrado compromette la salute di chi ci lavora. Sta rendendo inoltre fatiscente, soprattutto all’esterno, un luogo di passaggio di migliaia di utenti costretti a balzellare fra immondizia e urina.

Credo sia venuto il momento che chi preposto alla salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro ovvero il datore di lavoro si prenda le proprie responsabilità e garantisca al personale dipendente igiene e adeguata sicurezza sanitaria. Diversamente saremo costretti a segnalare il problema all’Azienda Sanitaria(Uopsal).

Si chiede anche che l’Azienda si attivi con il Comune di Trento e Associazioni di accoglienza al fine di riuscire a dare a questi senza tetto la giusta dignità e ristabilire oltre al decoro della Stazione soprattutto una condizione normale dal punto di vista igienico sanitario ai dipendenti della biglietteria, e sicuramente i turisti e tutte le persone che transitano dalla stazione la cosa che gli rimarrà impressa è l’odore di urina del nostro territorio.

*

Il segretario Uiltrasporti

Petrolli Nicola