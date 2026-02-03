ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA RUSSIA HA VIOLATO GLI IMPEGNI DI SOSPENDERE GLI ATTACCHI AL SETTORE ENERGETICO, ATTENDIAMO LA RISPOSTA DEGLI STATI UNITII»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Attendiamo la risposta degli Stati Uniti d’America agli attacchi russi. È stata proprio l’America a proporre di sospendere gli attacchi al settore energetico durante il periodo diplomatico e in questo freddo inverno. La richiesta è stata avanzata personalmente dal Presidente degli Stati Uniti.
Notiamo che la Russia ha risposto a questa richiesta con un record di attacchi missilistici. Sono trascorsi meno di quattro giorni dalla settimana richiesta alla Russia. Ciò è indicativo di tutto il resto che la Russia promette o potrebbe ancora promettere. Se già ora non mantengono la parola data, cosa possiamo aspettarci in futuro?
Hanno mentito anche prima di questa guerra, e la Russia ha iniziato una guerra su vasta scala cercando di ingannare tutti sulle sue intenzioni e sull’Ucraina, e ora, anche in dettagli come questi accordi con l’America, c’è di nuovo l’inganno russo. A Mosca sono incorreggibili. E vogliono approfittare proprio del freddo, perché non riescono a sottometterci, l’Ucraina, con i loro assalti. La scommessa della Russia sulla guerra deve ricevere una risposta dal mondo.
Ми очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари. Це була пропозиція саме Америки: на час дипломатії і такої холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці. Було прохання особисто від Президента Сполучених Штатів.
Ми бачимо, що Росія на це прохання відповіла рекордом балістики. Неповних чотири дні минуло з тижня, про який Росію просили. Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє чи ще може пообіцяти. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі?
Вони брехали і перед цією війною, і повномасштабну війну Росія почала, намагаючись обманути всіх навколо про свої наміри й про Україну, і зараз – навіть у таких деталях, у таких домовленостях з Америкою – знову російський обман. Вони невиправні в Москві. І хочуть скористатися саме холодом, бо не можуть підкорити нас, Україну, своїми штурмами. Ставка Росії на війну повинна отримати відповідь світу.