M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «WELFARE, CAROTENUTO (M5S): ADI/SFL SI CONFERMANO DISASTRO, DA CALDERONE SOLITE PAROLE VUOTE»

“I numeri sul tiraggio di Assegno di inclusione e Sfl diffusi oggi dall’Inps sono la riprova di un fallimento annunciato. Dopo lo smantellamento del Reddito di cittadinanza per mano di un Governo che da un lato coccola corrotti ed evasori e dall’altro considera la povertà una colpa, quasi metà delle famiglie che prima ricevevano un aiuto dallo Stato sono ora abbandonate al loro destino. Il tutto mentre l’inflazione ‘morde’ il carrello della spesa, con coloro che versano in una situazione di indigenza che pagano doppio. Un fatto vergognoso”. Lo afferma il capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Dario Carotenuto.

“Non va meglio se si guarda al Supporto formazione lavoro – riprende -. Nel 2025 la durata media dei sedicenti corsi di formazione è addirittura scesa, passando da 5,5 a 5,1 mesi, ma nessuna notizia si ha circa il numero di beneficiari che hanno realmente trovato lavoro. Un paradosso davanti a 12,5 milioni di inattivi.

Insomma: la solita operazione propagandistica di un Governo che ha fallito su tutta la linea. La ministra Calderone, con le sue parole vuote, ha poco da esultare” conclude Carotenuto.