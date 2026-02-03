CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO: «LAVORI CONSIGLIO: INTERROGAZIONI SU TEMI D’ATTUALITÀ – 1»

15.52 - martedì 3 febbraio 2026

Poste da consigliere e consiglieri alla Giunta provinciale, riguardavano la formazione nelle RSA, la liquidazione del TFR, il macello di Bolzano, i costi-benefici di singole linee bus, il bando Valbruna, i posti letto turistici, i decessi Covid-19, la tutela delle foreste, le sanzioni per l’obbligo di uso delle mascherine all’aperto.

La sessione di lavori di febbraio 2026 del Consiglio provinciale di Bolzano è iniziata, questo pomeriggio, con la trattazione delle interrogazioni su temi d’attualità.

Sovvenzionare la formazione nelle residenze per anziani?: Ricordando la delibera di Giunta 953/25 relativa alla disciplina delle RSA, secondo la quale “per l’operatrice/operatore socio-sanitaria in formazione e l’operatrice/operatore socioassistenziale in formazione, assunti al di sopra dei parametri di personale di cui all’articolo 37 e che completano, negli anni 2025, 2026 o 2027, la propria formazione con conseguimento di relativo attestato, si applicano negli anni 2025, 2026 e 2027 i seguenti importi forfettari annuali, che vengono erogati con la terza rata (saldo): operatrice/operatore socio-sanitaria in formazione 40.000,00 euro; operatrice/operatore socio-assistenziale in formazione 22.700,00 euro”, Brigitte Foppa (Grüne Fraktion – Gruppo verde – Grupa vërda) ha chiesto alla Giunta, tra l’altro, se questa remunerazione relativa alle residenze esisteva già in passato e a quanto ammontava, in caso contrario, come mai viene introdotta ora, se esiste un collegamento con i percorsi formativi che negli ultimi anni sono stati introdotti al di fuori delle scuole professionali provinciali, come si è arrivati agli importi citati e se si prevede in futuro di mettere a disposizione somme simili per tutte le professioni formative svolte parallelamente al lavoro”. L’ass. Rosmarie Pamer ha spiegato, tra l’altro, che prima della delibera di Giunta non c’era una misura simile, ritenuta necessaria per coprire i costi aggiuntivi di questa formazione e rendere i posti maggiormente attraenti, dando alle strutture la possibilità di prepararsi ai prossimi pensionamenti; grazie alle misure di formazione degli ultimi anni al di fuori delle scuole professionali provinciali il personale è aumentato; gli importi sono stati calcolati sulla base dei calcoli dell’associazione delle RSA; le persone in formazione possono già lavorare come operatori; la proposta è dell’associazione delle RSA, che devono sostenere spese più elevate a causa dell’assunzione di personale in formazione. Dei 5 corsi privati, solo 1 era in lingua italiana, gli altri in lingua tedesca, gli aderenti provenivano dalle Comunità comprensoriali.

Liquidazione del TFR più veloce, ma non per tutti: Da aprile 2026, per i dipendenti della Provincia è prevista la liquidazione più veloce del trattamento di fine rapporto, con criteri da definire in accordo con i sindacati, mentre per i dipendenti di altri enti, come i Comuni, le Comunità comprensoriali e l’Azienda sanitaria, al momento non è prevista alcuna erogazione più celere, dato che non sono ancora del tutto chiari i presupposti economici, personali e giuridici necessari: lo ha detto Maria Elisabeth Rieder (Team K), domandando alla Giunta, tra l’altro, quanti ex dipendenti provinciali aventi diritto al TFR ne stanno attualmente aspettando l’erogazione, quanti di loro beneficeranno effettivamente della liquidazione più veloce, se i fondi previsti sono sufficienti, per quale motivo la liquidazione più celere del TFR è prevista soltanto per i dipendenti della Provincia. L’ass. Magdalena Amhof ha chiarito, tra l’altro, che tutte le domande verranno elaborate nei tempi previsti, tranne singoli casi in cui mancano documenti o ci sono altri motivi che ostacolano la liquidazione. Tra le 1.200 e le 1.400 persone beneficeranno della liquidazione più veloce, per loro vale il contratto di comparto, i fondi previsti dovrebbero essere sufficienti per tutti coloro che hanno presentato la domanda. I criteri per l’esame prioritario vengono stabiliti con i sindacati. Era stata prevista una liquidazione più celere solo per i provinciali, ora si è deciso di prevederla come parte dell’intercomparto, quindi anche per i dipendenti degli altri enti; si sta valutando un ampliamento anche a i dipendenti delle scuole, a carattere statale. nel primo assestamento di bilancio non verranno previsti nuovi fondi.

Macello di Bolzano – c’è speranza per una soluzione a breve termine?: Rilevando il silenzio in merito al macello di Bolzano, Franz Locher (SVP) ha ricordato che in seguito alla sospensione delle macellazioni nel capoluogo a causa lavori di manutenzione, dal 1° luglio 2025 si era dovuto ricorrere ai macelli di Merano, Bressanone, Renon e Nova Ponente, ma in queste strutture il personale è insufficiente e le celle frigorifere non hanno la capacità necessaria; inoltre, le distanze di trasporto si sono notevolmente allungate, mettendo in discussione il benessere animale. Ha quindi chiesto informazioni in merito al risanamento della struttura bolzanina, chiedendo tra l’altro quali interventi sono previsti, cosa è già stato realizzato, a quanto ammontano i costi, quando rientrerà in funzione. L’ass. Luis Walcher ha detto che si è in dirittura d’arrivo; con 739.000 e era stato investito tanto dal comune di Bolzano, di cui 42.000 € nella catena di macellazione: la risposta veniva dal Comune. 62.000 erano andati alla catena frigorifera, 171.000 per nuove apparecchiature, 60.000 + IVA per spese tecniche. Il macello verrá sicuramente strutturato e a breve sará pronto – fine febbraio, primi di marzo; sarà gestito da un gestore esterno perché né il comune né la SEAB sono in grado di gestirlo. Lo studio di fattibilità sarà in estate, ma nel frattempo ci sarà un macello funzionale; con 13.000 macellazioni, il macello di Bolzano si occupa di una quantità considerevole di interventi in provincia. I costi della struttura sono assunti dal Comune di Bolzano; l’impianto non sarà né più grande né più piccolo, ma si vedrà con lo studio di fattibilità.

Analisi costi-benefici di singole linee di autobus: Negli ultimi anni, il trasporto pubblico locale è stato progressivamente ampliato, con un risultato importante; tuttavia, poiché sono i contribuenti a pagare, bisogna interrogarsi sull’efficienza di ogni voce di spesa: lo ha detto Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit), riferendo che, second, alcuni cittadini, la linea che da Parcines porta ai “masi storici di Quadrat” nei mesi invernali non viene praticamente utilizzata da nessuno. Egli ha quindi chiesto, tra l’altro, quante persone hanno utilizzato tale linea dal 1° novembre al 1° marzo negli ultimi 5 anni, qual è il costo giornaliero di tale collegamento, se ci sono altre linee che d’inverno non vengono praticamente utilizzate, come procede il progetto pilota “CallBus” di Valdaora. L’ass. Daniel Alfreider ha spiegato che dal 1. novembre al 1. marzo 2025 sono state effettuate 627 obliterazioni; nel 2023 i dati erano diversi anche perché è stato cambiato il sistema. il costo giornaliero del collegamento, per 107 km, è di 318 €. La linea Parcines-Quadrat viene utilizzata soprattutto nel tratto centrale, ed è importante che ci sia; ciò che costa di piú sono autista e mezzo, quest’ultimo si trova già in loco. Il collegamento Quadrat è un’estensione del collegamento Parcines-Rablà: il costo aggiuntivo è piccolo, a fronte del servizio ai masi, concordato anche con i Comuni. Le obliterazioni non sono tantissime, ma il collegamento è importante soprattutto per giovani e anziani. il progetto pilota CallBus a Valdaora dal 10 novembre 2025 ha dato ottimi risultati: circa 75 passeggeri al giorno; al momento ci sono colloqui anche con altri Comuni; il CallBus però non consente di diminuire di molto i costi, perché l’autista va pagato. Knoll ha rieplicato che il progetto bus a chiamata deve essere pensato ulteriormente, in particolare per certe frazioni e a fronte dell’invecchiamento della popolazione.

Bando Valbruna: contraddizioni e responsabilità: Ricordando che il presidente della Provincia aveva detto in aula, nel novembre scorso, chequella per i terreni delle acciaierie era “una buona gara”, mentre dopo che era andata deserta aveva riferito alla stampa che essa era stata “gestita male”, attribuendo indirettamente la responsabilità al vicepresidente, ed evidenziando che non era chiaro se e quando il Presidente aveva assunto direttamente decisioni o indirizzi che rientrerebbero nelle competenze del vicepresidente delegato, Sandro Repetto (Partito Democratico – PD – Demokratische Partei) ha chiesto, tra l’altro, se e quando questo era accaduto, come egli motivava la contraddizione tra le valutazioni espresse in Consiglio e le dichiarazioni alla stampa, quali erano le responsabilità politiche e amministrative per l’esito negativo della gara e come si intendeva procedere. Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha respinto l’affermazione citata da Repetto, lui aveva detto che il bando era stato buono, e in occasione dell’incontro con la stampa aveva detto che non era il caso di fare sempre le stesse domande, che tutto procedeva e che “se qualcosa non è andato bene..”, ma sulla stampa era stato riportato in maniera diversa; aveva anche detto che non avrebbe lasciato altre dichiarazioni, perché si era parlato troppo. La questione è di grande importanza. Al bando aveva dimostrato interesse solo un unico candidato, non c’erano state aziende da fuori come si temeva, ma la stessa Valbruna non aveva fatto alcuna offerta, pur potendo vincere. Ora che la procedura è conclusa è stato giusto ascoltare l’impresa per capirne le motivazioni; adesso si andrà avanti con un’altra procedura, sulla base delle possibilità che si offrono dopo il bando. Repetto ha invitato a giungere a conclusione in tempi veloci, soprattutto pensando al personale, il 7 febbraio ci dovrebbe essere un incontro col Ministro, in quell’occasione si spera che si chiarisca la situazione.

Posti letto, sì o no?: Il 20 gennaio sul Dolomiten l’ass. Walcher dichiarava di voler prorogare il termine per la creazione di posti letto nelle zone turistiche di futura realizzazione, riferendosi a circa 12.000 posti letto in zone che alcuni anni e in parte decenni fa erano state designate come zone turistiche oppure come ampliamenti di zone turistiche nonché di posti letto che erano stati previsti nei piani di recupero, di attuazione e di ristrutturazione, ma che non erano mai stati realizzati: lo ha detto Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion), aggiungendo che, con l’entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia n. 25 del 26.09.2022, a queste zone è stato garantito che per un periodo di 4 anni rimanevano validi i “diritti già acquisiti”, indipendentemente dal cosiddetto “limite ai posti letto” ormai in vigore, a condizione che entro il 30.09.2026 venisse rilasciata l’autorizzazione edilizia. Egli ha quindi chiesto se il presidente della Provincia intende modificare il decreto prorogando il termine per i diritti acquisiti, se la Giunta intendete lasciare la patata bollente della proroga del termine ai Comuni, se il Consorzio dei Comuni è ufficialmente intervenuto presso la Giunta per prorogare il termine, se lo hanno fatto singoli sindaci o Comuni. Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha chiarito che nei grandi partiti ci sono spesso dei dibattiti, cosa che non succede ai monogruppi; questa è una modlitá democratica ed è ció che sta succedendo. Il tema viene discusso non all’interno della maggioranza, ma all’internodel partito, quindi attualmente non viene portato in aula: pertanto, non ritiene di rispondere all’interrogazione, rilevando posizioni diverse nella SVP ma anche un consenso sul fatto che il termine va rispettato: quello che si discute sono singole deroghe. da parte del consorzio dei comuni non c’è stata una richiesta formale, alcuni sindaci si sono peró rivolti a lui e all’ass. Walcher per capire cosa succederá a fronte di progetti presentati e della necessità di prorogare il termine. Leiter Reber ha detto di non essere interessato a quanto accade dentro la SVP, ma di voler sapere se l’affermazione dell’ass. Walcher era stata una strategia, il pres. Kompatscher ha ribadito che si trattava di una discussione interna alla SVP, che era trapelata.

Decessi per Covid-19: Rilevando che secondo l’agenzia di statistica Statistik Austria, nel 2020, in quel paese i morti per Covid nel 2020 erano circa il 7% del totale, mentre in Alto Adige, secondo l’ASTAT, erano il 14,1%, Jürgen Wirth Anderlan (JWA Wirth Anderlan) ha chiesto all’assessore competente come spiega una cifra pari al doppio e se anche nel caso dell’influenza si stabilisce se le persone sono morte “per” l’influenza o “con” l’influenza. L’ass. Hubert Messner ha detto che se ne era giá discusso in commissione d’inchiesta. le percentuali indicate erano corrette, ma non era corretto affermare che i decessi erano stati il doppio: soprattutto all’inizio della pandemia, queste cifre sono state influenzate da tantissimi fattori; a seconda delle varie zone giocano un ruolo i vari fattori sociodemografici e geografici. In quanto alla domanda “per” o “con” in base ai rilevamenti statistici per tutte le patologie viene distinto se si tratta di un motivo di decesso o di una patologia correlata. Wirth Anderlan ha chiesto se uno aveva un tumore, un infarto o alto, e risulta positivo ai test, qual era la causa del decesso? L’assessore ha detto che se uno muore per infarto, la causa è l’infarto.

Si predica bene ma si razzola male: Le foreste, ha detto Madeleine Rohrer (Grüne Fraktion – Gruppo verde – Grupa vërda), quali veri e propri “serbatoi di carbonio” che tutelano la biodiversità, stabilizzano il bilancio idrico e svolgono un’importante funzione di tutela, soprattutto in un ambiente alpino come l’Alto Adige, sono un pilastro fondamentale delle politiche climatiche e ambientali; una natura sana e intatta è la miglior alleata contro le conseguenze, visibili già oggi, dei cambiamenti climatici. Nel campo d’azione “Pozzi di assorbimento di CO2 a lungo termine” del PianoClima si legge che i boschi devono rimanere tali, ma sul relativo sito si legge che la misura “Riduzione dei cambi di destinazione d’uso delle superfici boschive” è stata bloccata. La consigliera ha chiesto quindi, tra l’altro, quando tale misura è stata stralciata dal PianoClima e perché, se ne è stata valutata l’efficacia, quante procedure di cambio di destinazione di superfici boschive in superfici agricole (cambi di destinazione verde-verde) sono state evase o si sono concluse nel 2025 e quanti ettari di superficie boschiva sono stati interessati. L’ass. Luis Walcher ha spiegato che la misura era stata interrotta a marzo 2025, in attesa delle misure statali, non sembrava utile definire una superficie massima sulla quale destinare il cambio di destinazione d’uso; l’efficacia della misura non era stata valutata; la legge sulle foreste del 91 prevede la tutela di pascoli e foreste; quando ci sono cambi di destinazione d’uso si cerca di evitare una frammentazione del paesaggio. L’ass. Peter Brunner ha fatto riferimento a 117 domande di cambio di destinazione, che in 2 casi non riguardavano superficie boschiva; in tutto si tratta di 32 ha di superficie boschiva trasformata in zone agricole e di 140 ha trasformate in pascoli. Su ulteriore domanda di Rohrer, ha aggiunto che si cerca di valutare attentamente tutte le domande di cambio di destinazione, perché si vorrebbe aumentare la superficie boschiva.

9.48. Niente mascherine all’aperto in caso di future infezioni virali pandemiche: L’assessore alla Salute Messner, in un’audizione della commissione d’inchiesta sul Covid, ha dichiarato che in caso di future infezioni virali pandemiche non verrà imposto l’obbligo di indossare mascherine all’aperto: lo ha riferito Renate Holzeisen (Vita), secondo la quale queste parole implicano che egli presuppone che tali misure da un punto di vista scientifico siano irrazionali e sproporzionate. La consigliera ha quindi chiesto per quale motivo, allora, in Alto Adige si continua a riscuotere le sanzioni comminate, minacciando di riscossione coatta quei cittadini che giustamente non hanno rispettato una misura palesemente in contrasto con la razionalità scientifica nonché sproporzionata e che violava i loro diritti e le loro libertà fondamentali di poter ispirare e espirare liberamente l’aria all’aperto, perché la Giunta non sospende la riscossione di queste sanzioni fino alla conclusione dei lavori della commissione d’inchiesta e dei procedimenti giudiziari in corso, come si può affermare di volersi occupare della revisione e valutazione delle misure anti-Covid, se al contempo si continua a comminare sanzioni per delle misure, la cui sproporzionalità è già oggi nota alla Giunta provinciale. Il presidente della provincia Arno Kompatscher ha detto di apprezzare che Holzeisen questa volta non mettesse in dubbio le basi giuridiche; la sentenza della corte costituzionale riguardava infatti la chiusura dei locali ma non l’utilizzo delle mascherine all’aperto. In merito all’obbligo si poteva essere critici, alcuni scienziati avevano detto che non era servito, ma se c’è una regola ed è prevista una sanzione questa va rispettata. la domanda sul futuro è lecita e rispettabile, ma lo stato di diritto funziona in base alle regole: quella sull’uso delle mascherine all’aperto c’era, e non solo in Alto Adige, ma in tutta Italia. Si intendeva tutelare gli ospedali, in futuro può darsi che si preveda qualcos’altro. Holzeisen ha fatto riferimento a procedimenti penali in corso che riguardano anche l’Alto Adige, per il fatto che chi doveva far rispettare l’obbligo era in realtá il questore, trattandosi di una misura statale; la misura non si basava su dati scientifici certi. Kompatscher parlava di “stato di diritto”, ma qui si tratta della violazione di diritti fondamentali, quale respirare liberamente: comminare delle sanzioni non è corretto, e in tante regioni le sanzioni sono state revocate.

MC

Link alla notizia