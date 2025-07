ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO TRA IL PREMIER DELLA POLONIA DONALD TUSK E L’UCRAINA, FOCUS SU SUPPORTO DIFENSIVO E COOPERAZIONE INDUSTRIALE» (VIDEO)

21.40 - giovedì 10 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ho incontrato il Primo Ministro della Polonia Donald Tusk. Ho ringraziato per il sostegno difensivo, per la partecipazione alla conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina e per l’adesione al Fondo europeo di ricostruzione dell’Ucraina.

Abbiamo parlato della situazione sul campo di battaglia e delle esigenze di difesa dell’Ucraina. La priorità è lo sviluppo della produzione difensiva. Siamo interessati alla cooperazione con la Polonia nell’ambito del programma SAFE e di altri per acquisti congiunti e produzione di armamenti.

È importante che la Polonia continui a rimanere un hub logistico e di transito chiave per l’aiuto internazionale all’Ucraina.

///

Зустрічався з Премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском. Подякував за оборонну підтримку, за участь у конференції з відновлення України та приєднання до Європейського флагманського фонду реконструкції України.

Говорили про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України. Пріоритет – розвиток оборонного виробництва. Зацікавлені в співпраці з Польщею в межах програми SAFE та інших для спільних закупівель і виробництва озброєнь.

Важливо, щоб Польща й надалі залишалася ключовим логістичним і транзитним хабом для міжнародної допомоги Україні.