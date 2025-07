TASS * «LA FRANCIA E IL REGNO UNITO VALUTANO LA COORDINAZIONE DELLE FORZE NUCLEARI, MACRON APRE A UNA STRATEGIA CONGIUNTA DI DETERRENZA»

20.47 - giovedì 10 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato in una conferenza stampa congiunta a Londra con il primo ministro britannico Keir Starmer che la Francia e il Regno Unito non escludono la coordinazione delle loro forze di deterrenza nucleare. Macron ha detto che questa decisione è in linea con le scelte già effettuate e rappresenta un messaggio rivolto sia ai partner che agli avversari.

///

France and the United Kingdom do not rule out coordination of their nuclear deterrence forces, French President Emmanuel Macron said at a joint press conference in London with UK Prime Minister Keir Starmer. “In line with the decisions we’ve made, we are not excluding coordination of our deterrent forces. This sends a message both to our partners and to our adversaries,” Macron said.