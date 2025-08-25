Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON RETE PARLAMENTARE “UNITED FOR UKRAINE“, FOCUS SU PACE E RICOSTRUZIONE DEL PAESE» (VIDEO)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
19.47 - lunedì 25 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Oggi ho incontrato una delegazione della rete parlamentare internazionale United for Ukraine.

Li ho ringraziati per il loro continuo sostegno politico al nostro Paese.

Questo è molto importante ora, durante la guerra, e non sarà meno importante dopo.

Tutti noi vogliamo la pace, una pace giusta e duratura.

Abbiamo parlato del futuro dell’Ucraina, delle garanzie di sicurezza e dei risultati degli incontri a Washington.

Abbiamo anche discusso di come i beni russi congelati possano essere utilizzati per ricostruire l’Ucraina.

La voce unita e la posizione comune dell’Europa sono di particolare importanza.

Sono grato ai parlamentari per il loro sostegno e per la visione condivisa dell’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea.

///
Сьогодні зустрівся з делегацією міжнародної парламентської мережі United for Ukraine.

Подякував за постійну політичну підтримку нашої країни.

Це дуже важливо зараз, під час війни, і буде не менш важливо після.

Ми всі хочемо миру – справедливого й тривалого.

Говорили про майбутнє України, про безпекові гарантії, результати зустрічей у Вашингтоні.

Окремо обговорили, як можна використати заморожені російські активи для відновлення України.

Єдиний голос і спільна позиція Європи мають особливе значення.

Дякую парламентарям за підтримку та спільне бачення того, що Україна має бути у Європейському Союзі.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.