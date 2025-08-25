ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON RETE PARLAMENTARE “UNITED FOR UKRAINE“, FOCUS SU PACE E RICOSTRUZIONE DEL PAESE» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Oggi ho incontrato una delegazione della rete parlamentare internazionale United for Ukraine.
Li ho ringraziati per il loro continuo sostegno politico al nostro Paese.
Questo è molto importante ora, durante la guerra, e non sarà meno importante dopo.
Tutti noi vogliamo la pace, una pace giusta e duratura.
Abbiamo parlato del futuro dell’Ucraina, delle garanzie di sicurezza e dei risultati degli incontri a Washington.
Abbiamo anche discusso di come i beni russi congelati possano essere utilizzati per ricostruire l’Ucraina.
La voce unita e la posizione comune dell’Europa sono di particolare importanza.
Sono grato ai parlamentari per il loro sostegno e per la visione condivisa dell’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea.
///
Сьогодні зустрівся з делегацією міжнародної парламентської мережі United for Ukraine.
Подякував за постійну політичну підтримку нашої країни.
Це дуже важливо зараз, під час війни, і буде не менш важливо після.
Ми всі хочемо миру – справедливого й тривалого.
Говорили про майбутнє України, про безпекові гарантії, результати зустрічей у Вашингтоні.
Окремо обговорили, як можна використати заморожені російські активи для відновлення України.
Єдиний голос і спільна позиція Європи мають особливе значення.
Дякую парламентарям за підтримку та спільне бачення того, що Україна має бути у Європейському Союзі.