Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS (TELEGRAM) * «TRUMP SU PUTIN E LA GUERRA, PRONTI A RIDURRE LE ARMI NUCLEARI CON LA RUSSIA»

19.45 - lunedì 25 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

I punti chiave delle dichiarazioni di Trump ai giornalisti durante la cerimonia di firma dei nuovi ordini esecutivi:

La visita di Putin in Alaska dimostra che è impegnato a risolvere il conflitto in Ucraina

Le specifiche delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina non sono ancora state discusse

L’Europa dovrebbe prendere l’iniziativa di fornire garanzie di sicurezza sostanziali all’Ucraina, mentre il ruolo degli Stati Uniti dovrebbe limitarsi a sostenere questi sforzi

Sebbene il conflitto in Ucraina sia complicato da una componente personale, sarà comunque risolto

Gli Stati Uniti sono impegnati a ridurre ulteriormente le armi nucleari insieme alla Russia e vogliono che la Cina si unisca a loro

Trump si aspetta di incontrare Kim Jong Un prima o poi

Trump ha detto di aver parlato con Putin dopo il 18 agosto

Key takeaways from Trump’s statements to reporters at a ceremony to sign new executive orders:

Putin’s visit to Alaska shows that he is committed to resolving the conflict in Ukraine

The specifics of security guarantees for Ukraine have not yet been discussed

Europe should take the lead in providing substantial security assurances to Ukraine, while the US role should be limited to supporting these efforts

Although the conflict in Ukraine is complicated by a personal component, it will still be resolved

The US is committed to further reducing nuclear weapons together with Russia and wants China to join in

Trump expects to meet Kim Jong Un at some point

Trump said that he talked with Putin after August 18

