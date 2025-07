PAT * «PEIO È IL NUOVO COMUNE CONNESSO ALLA RETE PUBBLICA IN FIBRA OTTICA, PROGETTO BANDA ULTRA LARGA AGGIORNAMENTO SUI NUOVI COMUNI TRENTINI RAGGIUNTI DA LUGLIO 2025»

16.40 - mercoledì 23 luglio 2025

Nei giorni scorsi, la rete pubblica in fibra ottica ha raggiunto il Comune di Peio, aggiungendo ulteriori 1.766 unità immobiliari e portando a 157 il numero totale dei Comuni trentini serviti con tecnologia FTTH (Fiber To The Home).

Il collegamento FTTH garantisce la migliore soluzione sul mercato per stabilità e velocità, consentendo di portare la fibra ottica direttamente nelle abitazioni. Per le aree più isolate, la modalità FWA (Fixed Wireless Access, via radio) rappresenta un’alternativa affidabile che assicura comunque un accesso a banda ultra larga.

Considerando entrambe le tecnologie, i Comuni connessi in Ftth e Fwa salgono a 161 su un totale di 166.

Il Progetto Banda Ultra Larga (BUL), promosso da Infratel e realizzato in Trentino da Open Fiber, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e Trentino Digitale, ha l’obiettivo di ridurre il digital divide nelle aree bianche.

In particolare, Trentino Digitale ha messo a disposizione infrastrutture come i cavidotti, contribuendo a ridurre significativamente i costi e i tempi di realizzazione della rete pubblica.

Grazie all’infrastruttura pubblica in fibra ottica, le famiglie e le imprese (in particolare quelle turistiche) di Peio possono ora beneficiare di una connessione ultraveloce, stabile e affidabile.

Per attivare il servizio, i residenti possono seguire questi semplici passaggi:

1️⃣ Verificare la copertura del proprio numero civico sul sito di Open Fiber, a questa pagina https://openfiber.it/verifica-copertura/

2️⃣ Scegliere l’operatore e il piano tariffario desiderato.

3️⃣ Inviare la richiesta di attivazione al fornitore selezionato.

Per assistenza, gli utenti possono contattare Open Fiber attraverso il servizio dedicato disponibile al link: https://openfiber.it/contattaci/.

Questo ulteriore passo testimonia l’impegno nel portare innovazione digitale alle comunità locali, garantendo una connettività all’avanguardia per un Trentino sempre più connesso.