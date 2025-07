PAT * «CRESCITA E TRANSIZIONE GREEN DA OGGI LE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER LE IMPRESE, PROTOCOLLO SVILUPPO TRENTINO CON CASSA DEL TRENTINO SISTEMA BANCARIO E CONFIDI»

16.31 - mercoledì 23 luglio 2025

Al via dalle ore 12 di oggi, 23 luglio, la possibilità per le imprese trentine di presentare le domande per richiedere alle banche aderenti i finanziamenti previsti nell’ambito del Protocollo Sviluppo Trentino a favore di nuovi investimenti legati alla crescita dimensionale e alla transizione ambientale. Le realtà beneficiarie potranno abbattere significativamente il costo del debito connesso ai finanziamenti attivati grazie al contributo provinciale. Si tratta di una misura approvata lo scorso 6 giugno dalla Giunta provinciale e promossa assieme a Cassa del Trentino Spa, al sistema bancario e ai Confidi operanti sul territorio con l’obiettivo di sostenere l’accesso al credito delle imprese trentine che vogliono investire in crescita e transizione green.

“L’iniziativa, frutto del lavoro del Tavolo del Credito, vuole essere una risposta immediata ed efficace al complesso contesto macroeconomico degli ultimi anni, segnati da un prolungato aumento dei tassi d’interesse da parte della BCE, che ha visto una lenta inversione di rotta solo a partire da giugno 2024 (con il tasso ufficiale sceso all’attuale 2,15%), e alle continue tensioni geopolitiche, alimentate anche dall’approccio protezionistico dell’amministrazione statunitense e al risiko sui dazi commerciali. Anche le difficoltà dell’industria europea, continuano a pesare sulla fiducia degli operatori economici, provocando una contrazione del credito e un rallentamento degli investimenti”, ha spiegato il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca Achille Spinelli.

Il protocollo d’intesa si articola su due linee di intervento: la prima è la “Linea Crescita”, per finanziare operazioni di sviluppo aziendale, anche connesse al passaggio generazionale; la seconda è la “Linea Green”, per sostenere investimenti volti alla transizione ecologica, al miglioramento dell’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale. I finanziamenti attivati avranno una durata da 5 a 9 anni (incluso un anno di preammortamento) saranno garantiti dagli enti di garanzia aderenti ( Confidi Trentino Imprese e Cooperfidi) e potranno essere a tasso fisso o variabile, con condizioni già negoziate dalla Provincia grazie al supporto di Cassa del Trentino Spa.

La Provincia, attraverso l’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (Apiae), erogherà per tutta la durata del finanziamento contributi annui a fondo perduto a riduzione del costo del debito. I contributi saranno in grado di coprire circa il 50% degli interessi sostenuti dalle imprese e riguarderanno operazioni comprese tra 50.000 e 500.000 euro, le imprese potranno comunque negoziare con le banche soglie di finanziamento differenti. L’erogazione sarà subordinata alla presentazione di idonea documentazione da parte delle imprese, tra cui l’ attestazione del pagamento della rata di interessi.

Il budget stanziato dalla Provincia ammonta a due milioni di euro l’anno, per nove anni, che corrispondono a 18 milioni. L’importo stanziato consentirà di co-finanziare finanziamenti, per un volume stimato nell’ordine di 180 milioni di euro, a sostegno quindi della crescita e della transizione green delle imprese trentine.

Le banche che ad oggi hanno aderito al Protocollo e presso cui potranno essere attivati i finanziamenti Linea Crescita e Linea Green assistiti dal contributo provinciale sono: Cassa Centrale Banca (Banca per il Trentino Alto Adige, Cassa Rurale Alta Valsugana, Cassa Rurale Alto Garda – Rovereto, Cassa Rurale di Ledro, Cassa Rurale Vallagarina, Cassa Rurale Valsugana e Tesino, Cassa Rurale Val di Fiemme, Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo, Cassa Rurale Val di Sole, FPB Cassa di Fassa Primiero e Belluno, La Cassa Rurale Adamello GiudicarieValsabbia Paganella); Mediocredito Trentino Alto Adige; Sparkasse; Volksbank.

Per Spinelli, la misura permetterà di “dare nuova fiducia alle imprese e far ripartire gli investimenti nel medio-breve termine, in modo da mantenere la competitività del nostro intero sistema economico”. “In questo momento difficile – ha concluso il vicepresidente – scegliamo di stare al fianco delle imprese con un piano strutturale che guarda al futuro, incidendo positivamente anche su occupazione e innovazione”.