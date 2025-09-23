ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON LA PRESIDENTE DELL’80° SESSIONE ONU, FOCUS SU SOVRANITÀ UCRAINA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ha incontrato Annalena Burbock, Presidente dell’80esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Sono grato ad Annalena Burbock per la conversazione e per il suo chiaro sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina.
Abbiamo discusso le priorità chiave dell’Ucraina in questa sessione: l’attenzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite alla situazione nei nostri territori occupati, il sostegno alla bozza di risoluzione aggiornata sulla situazione dei diritti umani nei territori occupati.
E anche il nostro lavoro con i partner per avviare e promuovere una bozza di risoluzione che condanni il rapimento e la deportazione dei bambini.
///
Провів зустріч з Анналеною Бербок, головою 80-ї сесії Генасамблеї ООН.
Дякую Анналені Бербок за розмову й чітку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Обговорили ключові пріоритети України на цій сесії: увагу Генеральної Асамблеї ООН до ситуації на наших окупованих територіях, підтримку оновленого проєкту резолюції про ситуацію з правами людини на окупованих територіях.
І також – нашу роботу з партнерами над ініціюванням і просуванням проєкту резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію дітей.