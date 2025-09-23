Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON LA PRESIDENTE DELL’80° SESSIONE ONU, FOCUS SU SOVRANITÀ UCRAINA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
23.47 - martedì 23 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ha incontrato Annalena Burbock, Presidente dell’80esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Sono grato ad Annalena Burbock per la conversazione e per il suo chiaro sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina.

Abbiamo discusso le priorità chiave dell’Ucraina in questa sessione: l’attenzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite alla situazione nei nostri territori occupati, il sostegno alla bozza di risoluzione aggiornata sulla situazione dei diritti umani nei territori occupati.

E anche il nostro lavoro con i partner per avviare e promuovere una bozza di risoluzione che condanni il rapimento e la deportazione dei bambini.

///

Провів зустріч з Анналеною Бербок, головою 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

Дякую Анналені Бербок за розмову й чітку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Обговорили ключові пріоритети України на цій сесії: увагу Генеральної Асамблеї ООН до ситуації на наших окупованих територіях, підтримку оновленого проєкту резолюції про ситуацію з правами людини на окупованих територіях.

І також – нашу роботу з партнерами над ініціюванням і просуванням проєкту резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію дітей.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.