TASS (TELEGRAM) * SIBIGA «GLI USA NON SI SONO UNITI ALLA DICHIARAZIONE DI CONDANNA DELLA RUSSIA DA PARTE DELL’UCRAINA E DELL’UE»

23.17 - martedì 23 settembre 2025

Gli Stati Uniti non si sono uniti alla dichiarazione di condanna della Russia da parte dell’Ucraina e dell’Unione Europea, ha riferito un corrispondente della TASS.

La dichiarazione è stata letta dal Ministro degli Esteri ucraino Andrey Sibiga.

In totale hanno aderito 38 Paesi, tra cui la Slovacchia.

Al discorso di Sibiga non ha partecipato nessun funzionario dell’amministrazione di Donald Trump o della Missione permanente degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite.

The United States has stopped short of joining Ukraine and the European Union’s statement condemning Russia, a TASS correspondent reported.

The statement was read out by Ukrainian Foreign Minister Andrey Sibiga. A total of 38 countries joined it, including Slovakia.

Sibiga’s speech was not attended by any official from Donald Trump’s administration or from the US Permanent Mission to the UN.