ZELENSKY (TELEGRAM) * «IL GENERALE KEITH KELLOGG A KIEV, CONFRONTO SU PACE E COOPERAZIONE CON GLI USA» (VIDEO)

Il Generale Keith Kellogg, Rappresentante Speciale del Presidente degli Stati Uniti, è oggi a Kiev. Grazie per l’incontro costruttivo.

Abbiamo parlato di diversi vettori di cooperazione – come raggiungere una vera pace e garantire la sicurezza dell’Ucraina. Si tratta di progetti separati nell’ambito dell’iniziativa PURL per finanziare la produzione e l’acquisto di Petriot, nonché di forti accordi bilaterali sulla produzione congiunta di droni e armi che abbiamo proposto agli Stati Uniti. Contiamo su una risposta positiva da parte degli Stati Uniti. Abbiamo discusso in dettaglio della pressione sui russi e di ciò che possiamo fare insieme ai nostri partner nella politica tariffaria e delle sanzioni, per consentirci di incontrarci a livello di leader il prima possibile e porre fine a questa guerra. Il formato trilaterale dei leader è senza dubbio il più efficace.

Abbiamo anche discusso della restituzione dei bambini ucraini rapiti, della cooperazione internazionale su questa strada e delle condizioni in cui sono tenuti i nostri bambini.

Ho espresso le mie condoglianze al popolo americano per l’orribile omicidio di Charlie Kirk e ho ringraziato il Presidente Trump per la sua solidarietà e la sua reazione all’omicidio dell’ucraina Iryna Zarutska in North Carolina. È importante che venga fatta giustizia quando la violenza cerca di prevalere.

Ci stiamo anche preparando per l’80esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Abbiamo discusso degli eventi previsti, del coordinamento tra Ucraina e Stati Uniti e del lavoro all’interno della coalizione dei volenterosi. Stiamo lavorando su potenziali incontri e su diversi formati.

Сьогодні в Києві спецпредставник Президента США генерал Кіт Келлог. Дякую за конструктивну зустріч.

Говорили про різні вектори співпраці – як досягти реального миру та гарантувати Україні безпеку. Це окремі проєкти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю «петріотів», сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів та зброї, які ми запропонували Америці. Розраховуємо на позитивну реакцію США. Предметно обговорили тиск на росіян і те, що можемо зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити цю війну. Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний.

Обговорили також повернення викрадених українських дітей, міжнародну співпрацю на цьому треку, умови, в яких перебувають наші діти.

Висловив співчуття американському народові у зв’язку із жахливим убивством Чарлі Кірка та подякував Президенту Трампу за співчуття й реакцію на вбивство українки Ірини Заруцької, яке сталося в штаті Північна Кароліна. Важливо, щоб справедливість торжествувала щоразу, коли насильство намагається взяти гору.

Також готуємося до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Обговорили заплановані заходи, координацію між Україною та Америкою й роботу в межах коаліції охочих. Опрацьовуємо потенційні зустрічі та різні формати.