TASS (TELEGRAM) * FICO (PRIMO MINISTRO SLOVACCO), «IL MIO PAESE RIFIUTA L’IDEA DI SCHIERARE SOLDATI OCCIDENTALI IN UCRAINA»

19.43 - giovedì 11 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Primo Ministro slovacco Robert Fico ha dichiarato che il suo Paese rifiuta l’idea di schierare soldati occidentali in Ucraina e non contribuirà con le sue truppe ad una potenziale missione, ha riferito l’agenzia di stampa TASR.

Slovak Prime Minister Robert Fico said his country rejects the idea of deploying Western soldiers in Ukraine, and will not contribute its troops for a potential mission, the TASR news agency reported.