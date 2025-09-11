Popular tags:
TASS (TELEGRAM) * FICO (PRIMO MINISTRO SLOVACCO), «IL MIO PAESE RIFIUTA L’IDEA DI SCHIERARE SOLDATI OCCIDENTALI IN UCRAINA»

19.43 - giovedì 11 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Primo Ministro slovacco Robert Fico ha dichiarato che il suo Paese rifiuta l’idea di schierare soldati occidentali in Ucraina e non contribuirà con le sue truppe ad una potenziale missione, ha riferito l’agenzia di stampa TASR.

///

Slovak Prime Minister Robert Fico said his country rejects the idea of deploying Western soldiers in Ukraine, and will not contribute its troops for a potential mission, the TASR news agency reported.

