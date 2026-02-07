TASS (TELEGRAM) * GHARIBABADI, «DOSSIER NUCLEARE IRANIANO, CONSULTAZIONI CON L’AMBASCIATORE RUSSO A TEHERAN DEDOV E L’AMBASCIATORE CINESE IN IRAN PEIWU»

20.35 - sabato 7 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Dopo aver completato la prima fase dei negoziati con gli Stati Uniti sul dossier nucleare iraniano, il vice ministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha tenuto consultazioni con l’ambasciatore russo a Teheran Alexey Dedov e l’ambasciatore cinese in Iran Cong Peiwu.

“Oggi, dopo un viaggio a Pechino e colloqui in Oman, ho incontrato gli ambasciatori russo e cinese a Teheran e ho scambiato opinioni su questioni di nostro interesse”, ha scritto l’alto diplomatico sulla sua pagina X.

///

After completing the first stage of negotiations with the US on the Iranian nuclear dossier, Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi held consultations with Russian ambassador to Tehran Alexey Dedov and Chinese ambassador to Iran Cong Peiwu.

“Today, after a trip to Beijing and talks in Oman, I met with the Russian and Chinese ambassadors in Tehran and exchanged views on issues of interest to us,” the senior diplomat wrote on his X page.