Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * GHARIBABADI, «DOSSIER NUCLEARE IRANIANO, CONSULTAZIONI CON L’AMBASCIATORE RUSSO A TEHERAN DEDOV E L’AMBASCIATORE CINESE IN IRAN PEIWU»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
20.35 - sabato 7 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Dopo aver completato la prima fase dei negoziati con gli Stati Uniti sul dossier nucleare iraniano, il vice ministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha tenuto consultazioni con l’ambasciatore russo a Teheran Alexey Dedov e l’ambasciatore cinese in Iran Cong Peiwu.

“Oggi, dopo un viaggio a Pechino e colloqui in Oman, ho incontrato gli ambasciatori russo e cinese a Teheran e ho scambiato opinioni su questioni di nostro interesse”, ha scritto l’alto diplomatico sulla sua pagina X.

///

After completing the first stage of negotiations with the US on the Iranian nuclear dossier, Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi held consultations with Russian ambassador to Tehran Alexey Dedov and Chinese ambassador to Iran Cong Peiwu.

“Today, after a trip to Beijing and talks in Oman, I met with the Russian and Chinese ambassadors in Tehran and exchanged views on issues of interest to us,” the senior diplomat wrote on his X page.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.