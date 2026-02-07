TASS (TELEGRAM) * MILANO: «SCONTRI TRA POLIZIA E MANIFESTANTI DURANTE UNA MANIFESTAZIONE CONTRO I GIOCHI OLIMPICI E LA PRESENZA DEGLI AGENTI ICE (IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT)»

20.34 - sabato 7 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

A Milano si sono verificati scontri tra la polizia e diverse decine di manifestanti durante una manifestazione contro i Giochi Olimpici in Italia e la presenza di agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) statunitense all’evento, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ANSA.

Secondo le sue informazioni, dopo che un gruppo di individui mascherati ha iniziato a lanciare pietre e fumogeni contro la polizia, le autorità hanno risposto con idranti e gas lacrimogeni.

Diverse persone sono state arrestate a seguito degli scontri.

Le proteste continuano per il secondo giorno consecutivo.

Le proteste sono rivolte principalmente contro gli Stati Uniti, Israele e il governo italiano, che giovedì ha approvato un decreto che inasprisce le sanzioni e le pene nei confronti dei partecipanti alla manifestazione.

///

Clashes between police and several dozen protesters took place in Milan during a rally against the Olympic Games in Italy and the presence of US Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents at the event, the ANSA news agency reported.

According to its information, after a group of masked individuals began throwing stones and smoke bombs at police, authorities responded with water cannons and tear gas. Several people were detained as a result of the clashes.

Protests are continuing for the second day in a row. The protests mainly target the US, Israel, and the Italian government, which on Thursday approved a decree tightening sanctions and penalties against rally participants.