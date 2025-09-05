Popular tags: featured 20
ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO PARLATO CON IL SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO RUTTE, LAVORIAMO CON L’AMERICA PER FERMARE LA GUERRA»

09.17 - venerdì 5 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Ha parlato con il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte.

Molto sostanziale, grazie.

È importante lavorare più velocemente per garantire la sicurezza dell’Ucraina.

È importante essere il più produttivi possibile insieme all’America.

È importante rafforzare la nostra difesa aerea.

Continueremo a coordinarci per il bene della vera diplomazia – Putin finge di non aver bisogno della pace, di non aver bisogno di negoziare, ma in realtà, la pressione del mondo può plasmare l’interesse della Russia a porre fine alla guerra.

Grazie a tutti coloro che ci aiutano.

Говорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Дуже предметно, дякую.

Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України.

Важливо бути максимально продуктивними разом з Америкою.

Важливо зміцнити нашу ППО.

І надалі координуємось заради реальної дипломатії – Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятись, але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес Росії закінчити війну.

Дякую всім, хто допомагає.

