ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO PARLATO CON IL SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO RUTTE, LAVORIAMO CON L’AMERICA PER FERMARE LA GUERRA»

Ha parlato con il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte.
Molto sostanziale, grazie.
È importante lavorare più velocemente per garantire la sicurezza dell’Ucraina.
È importante essere il più produttivi possibile insieme all’America.
È importante rafforzare la nostra difesa aerea.
Continueremo a coordinarci per il bene della vera diplomazia – Putin finge di non aver bisogno della pace, di non aver bisogno di negoziare, ma in realtà, la pressione del mondo può plasmare l’interesse della Russia a porre fine alla guerra.
Grazie a tutti coloro che ci aiutano.
Говорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Дуже предметно, дякую.
Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України.
Важливо бути максимально продуктивними разом з Америкою.
Важливо зміцнити нашу ППО.
І надалі координуємось заради реальної дипломатії – Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятись, але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес Росії закінчити війну.
Дякую всім, хто допомагає.