20.58 - mercoledì 20 agosto 2025

Several NATO chiefs of defense are still discussing so-called security guarantees for Kiev after a staff teleconference ended without practical results, Reuters reported, citing a source in Washington.

According to the news agency, NATO Military Committee head Admiral Giuseppe Cavo Dragone “was holding the talks that also involved around half a dozen other NATO chiefs of defense.”

The source also pointed out that there is no deadline for making decisions since the proposals on security guarantees must be formulated by the political leaders of the NATO member countries, not the servicemen.