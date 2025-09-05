(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
I punti chiave delle osservazioni del Presidente russo Vladimir Putin sull’accordo con l’Ucraina durante la sessione plenaria del Forum Economico Orientale a Vladivostok:
Putin sta spingendo per ottenere garanzie di sicurezza sia per la Russia che per l’Ucraina
La Russia rispetterà pienamente gli accordi di pace sull’Ucraina, una volta raggiunti
Putin non ha ancora parlato con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la riunione della Coalizione dei Volenterosi in Europa
Una volta raggiunta la pace in Ucraina, non ci sarà bisogno di dispiegare le truppe occidentali sul posto
Putin ha un accordo con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per effettuare telefonate se necessario
Putin non vede molto sensato un contatto diretto con Vladimir Zelensky, ma è pronto a farlo
La Russia darà a Vladimir Zelensky una garanzia di sicurezza al 100% se si trova a Mosca
Putin ritiene che Mosca sia la sede migliore per incontrare Vladimir Zelensky
Le truppe della NATO diventeranno obiettivi legittimi dell’esercito russo se saranno dispiegate in Ucraina
Le richieste di organizzare un incontro tra Putin e Zelensky nelle sedi proposte da Kiev sono eccessive
I problemi di sicurezza dell’Ucraina non possono essere risolti senza considerare la sicurezza della Russia
La Russia disapprova fermamente l’eventuale adesione dell’Ucraina alla NATO
Il sistema giudiziario dell’Ucraina è stato distrutto di per sé
Recentemente Kiev escludeva la possibilità di un’interazione diretta con Mosca, ma ora l’Ucraina la richiede
Attualmente è impossibile raggiungere un accordo su questioni chiave con Vladimir Zelensky
///
Key takeaways from Russian President Vladimir Putin’s remarks on the Ukraine settlement at a plenary session of the Eastern Economic Forum in Vladivostok:
Putin is pushing for security guarantees for both Russia and Ukraine
Russia will fully comply with peace agreements on Ukraine once they are reached
Putin has not yet spoken to US President Donald Trump after the meeting of the Coalition of Willing in Europe
After peace is achieved in Ukraine, there will be no need to deploy Western troops there
Putin has an agreement with US President Donald Trump to hold phone calls if necessary
Putin does not see much sense in direct contacts with Vladimir Zelensky, but is ready for them
Russia will give Vladimir Zelensky a 100% safety guarantee if he is in Moscow
Putin considers Moscow to be the best venue to meet with Vladimir Zelensky
NATO troops will become the Russian army’s legitimate targets if they are deployed in Ukraine
Demands to arrange a meeting between Putin and Zelensky at the venues proposed by Kiev are excessive
Ukraine’s security issues cannot be resolved without considering Russia’s safety
Russia firmly disapproves of Ukraine’s possible accession to NATO
Ukraine’s judicial system has been destroyed per se
Recently Kiev was ruling out the possibility of direct interaction with Moscow, but now Ukraine is requesting it
It is currently impossible to reach an agreement on key issues with Vladimir Zelensky