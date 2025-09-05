Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * PUTIN: «DOPO LA PACE NON SERVIRANNO TRUPPE OCCIDENTALI SUL POSTO, DIVENTERANNO OBIETTIVI LEGITTIMI DELL’ESERCITO RUSSO SE SARANNO DISPIEGATE IN UCRAINA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
08.47 - venerdì 5 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I punti chiave delle osservazioni del Presidente russo Vladimir Putin sull’accordo con l’Ucraina durante la sessione plenaria del Forum Economico Orientale a Vladivostok:

Putin sta spingendo per ottenere garanzie di sicurezza sia per la Russia che per l’Ucraina

La Russia rispetterà pienamente gli accordi di pace sull’Ucraina, una volta raggiunti

Putin non ha ancora parlato con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la riunione della Coalizione dei Volenterosi in Europa

Una volta raggiunta la pace in Ucraina, non ci sarà bisogno di dispiegare le truppe occidentali sul posto

Putin ha un accordo con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per effettuare telefonate se necessario

Putin non vede molto sensato un contatto diretto con Vladimir Zelensky, ma è pronto a farlo

La Russia darà a Vladimir Zelensky una garanzia di sicurezza al 100% se si trova a Mosca

Putin ritiene che Mosca sia la sede migliore per incontrare Vladimir Zelensky

Le truppe della NATO diventeranno obiettivi legittimi dell’esercito russo se saranno dispiegate in Ucraina

Le richieste di organizzare un incontro tra Putin e Zelensky nelle sedi proposte da Kiev sono eccessive

I problemi di sicurezza dell’Ucraina non possono essere risolti senza considerare la sicurezza della Russia

La Russia disapprova fermamente l’eventuale adesione dell’Ucraina alla NATO

Il sistema giudiziario dell’Ucraina è stato distrutto di per sé

Recentemente Kiev escludeva la possibilità di un’interazione diretta con Mosca, ma ora l’Ucraina la richiede

Attualmente è impossibile raggiungere un accordo su questioni chiave con Vladimir Zelensky

///
Key takeaways from Russian President Vladimir Putin’s remarks on the Ukraine settlement at a plenary session of the Eastern Economic Forum in Vladivostok:

Putin is pushing for security guarantees for both Russia and Ukraine

Russia will fully comply with peace agreements on Ukraine once they are reached

Putin has not yet spoken to US President Donald Trump after the meeting of the Coalition of Willing in Europe

After peace is achieved in Ukraine, there will be no need to deploy Western troops there

Putin has an agreement with US President Donald Trump to hold phone calls if necessary

Putin does not see much sense in direct contacts with Vladimir Zelensky, but is ready for them

Russia will give Vladimir Zelensky a 100% safety guarantee if he is in Moscow

Putin considers Moscow to be the best venue to meet with Vladimir Zelensky

NATO troops will become the Russian army’s legitimate targets if they are deployed in Ukraine

Demands to arrange a meeting between Putin and Zelensky at the venues proposed by Kiev are excessive

Ukraine’s security issues cannot be resolved without considering Russia’s safety

Russia firmly disapproves of Ukraine’s possible accession to NATO

Ukraine’s judicial system has been destroyed per se

Recently Kiev was ruling out the possibility of direct interaction with Moscow, but now Ukraine is requesting it

It is currently impossible to reach an agreement on key issues with Vladimir Zelensky

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.