URSULA VON DER LEYEN * (X.COM) : «LA COALIZIONE DEI VOLENTEROSI STA CREANDO LE CONDIZIONI PER UNA PACE DURATURA IN UCRAINA»

La Coalizione dei Volenterosi sta creando le condizioni per una pace duratura in Ucraina.
Le prime garanzie di sicurezza sono forze armate ucraine forti.
In secondo luogo, le forze di rassicurazione con il sostegno degli Stati Uniti.
Terzo, una solida posizione di difesa europea.
Vogliamo la pace per l’Ucraina
The Coalition of the Willing is creating the conditions of a lasting peace in Ukraine.
The first security guarantees are strong Ukrainian armed forces.
Second, reassurance forces with US support.
Third, a robust European defence posture.
We want peace for Ukraine
— Ursula von der Leyen
