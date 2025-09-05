Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

URSULA VON DER LEYEN * (X.COM) : «LA COALIZIONE DEI VOLENTEROSI STA CREANDO LE CONDIZIONI PER UNA PACE DURATURA IN UCRAINA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
08.01 - venerdì 5 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Coalizione dei Volenterosi sta creando le condizioni per una pace duratura in Ucraina.

Le prime garanzie di sicurezza sono forze armate ucraine forti.

In secondo luogo, le forze di rassicurazione con il sostegno degli Stati Uniti.

Terzo, una solida posizione di difesa europea.

Vogliamo la pace per l’Ucraina

///
The Coalition of the Willing is creating the conditions of a lasting peace in Ukraine.

The first security guarantees are strong Ukrainian armed forces.

Second, reassurance forces with US support.

Third, a robust European defence posture.

We want peace for Ukraine

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.