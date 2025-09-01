ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO INCONTRATO IL TEAM “AI DIIA”, PRESENTATO L’ASSISTENTE AI CHE RIVOLUZIONA I SERVIZI PUBBLICI» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ho incontrato il team di Diia. Molte nuove soluzioni. Si è svolta la presentazione dell’assistente AI Diia.AI sul portale Diia. Si tratta di uno dei primi assistenti AI al mondo, in grado di trovare rapidamente il servizio di cui si ha bisogno, di controllare le informazioni dai registri o di ordinare una dichiarazione dei redditi.
Abbiamo introdotto nuovi cambiamenti che aiuteranno e avvantaggeranno realmente le nostre persone. Tra questi, i servizi pubblici, l’aumento del numero di scuole ucraine che iniziano il nuovo anno scolastico con un sogno, i nuovi servizi sociali e veterani, il tribunale elettronico, i test di copertura 5G e il sostegno ai produttori ucraini nel settore della tecnologia della difesa.
È importante scalare il sistema dei servizi elettronici e lavorare per migliorare l’efficienza dei progetti esistenti. L’Ucraina rimane uno Stato moderno che crea cose nuove e rende la vita più conveniente per i nostri cittadini.
///
Зустрівся з командою Дії. Багато нових рішень. Відбулася презентація ШІ-помічника Дія.АІ на порталі Дія. Це один із перших у світі ШІ-асистентів, який може швидко знайти потрібну послугу, перевірити відомості з реєстрів чи замовити довідку про доходи.
Представили нові зміни, які справді допомагатимуть і будуть корисними нашим людям. Це державні послуги, збільшення кількості українських шкіл, що починають новий навчальний рік із мрією, нові соціальні та ветеранські послуги, електронний суд, тестування покриття 5G, підтримка українських виробників у сфері defense tech.
Важливо масштабувати систему електронних послуг, працювати над покращенням ефективності проєктів, які вже існують. Україна залишається сучасною державою, яка творить нове й робить життя для наших людей зручнішим.