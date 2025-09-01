(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha negato il coinvolgimento della Russia nel malfunzionamento dei sistemi di navigazione GPS dell’aereo che trasportava la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.
“Le vostre informazioni non sono corrette”, ha dichiarato Peskov al Financial Times in un commento sull’incidente.
In precedenza, il giornale aveva riferito che il sistema di navigazione dell’aereo si era guastato durante l’atterraggio in Bulgaria, costringendo i piloti ad affidarsi a mappe cartacee per atterrare all’aeroporto di Plovdiv.
La portavoce della Commissione Europea Arianna Podesta ha detto in un briefing a Bruxelles che le autorità bulgare hanno descritto l’incidente come una grave interferenza da parte della Russia.
Alla domanda se la Bulgaria avesse presentato delle prove, Podesta ha risposto negativamente.
Kremlin Spokesman Dmitry Peskov denied Russia’s involvement in the failure of GPS navigation systems on the plane carrying European Commission President Ursula von der Leyen.
“Your information is incorrect,” Peskov told The Financial Times in a commentary on the incident.
Earlier, the newspaper reported that the aircraft’s navigation system malfunctioned during its landing in Bulgaria, forcing the pilots to rely on paper maps to land at Plovdiv Airport.
European Commission Spokeswoman Arianna Podesta said at a briefing in Brussels that Bulgarian authorities described the incident as gross interference by Russia.
When asked whether Bulgaria had presented any evidence, Podesta replied in the negative.