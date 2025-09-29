ZELENSKY (TELEGRAM) * «CONTRO LE MINACCE AEREE RUSSE L’UCRAINA INVITA LA POLONIA ED I PARTNER A CREARE UNO SCUDO COMUNE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Forum sulla sicurezza di Varsavia.
L’Ucraina propone che la Polonia e tutti i nostri partner creino uno scudo comune e veramente affidabile contro le minacce aeree russe.
È possibile.
L’Ucraina può contrastare tutti i tipi di droni e missili russi e se agiamo insieme nella regione, avremo armi e capacità produttive sufficienti per farlo.
Se la Russia perde la capacità di condurre attacchi aerei, non potrà continuare la guerra e dovrà cercare altri modi per coesistere.
Ci sono anche prove crescenti che la Russia potrebbe utilizzare le petroliere nel Mar Baltico per lanciare i droni, lo stesso tipo di droni che hanno causato seri problemi nel Nord Europa.
Se le petroliere utilizzate dalla Russia servono come piattaforme per i droni, non si dovrebbe permettere a tali petroliere di operare liberamente nel Mar Baltico.
Si tratta infatti di un’attività militare della Russia contro i Paesi europei, quindi l’Europa ha il diritto di chiudere gli stretti e le rotte marittime per proteggersi.
Ci aspettiamo l’adozione del 19° pacchetto di sanzioni dell’UE nel prossimo futuro.
L’Europa deve anche agire molto più rapidamente sui beni russi e sul loro utilizzo per la difesa e la ricostruzione dell’Ucraina.
Abbiamo già delle idee, sia europee che americane, che devono essere attuate.
Ringrazio il Primo Ministro Tusk e la Polonia per il loro sostegno di lunga data all’Ucraina nel suo percorso verso l’Unione Europea.
L’adesione dell’Ucraina fa parte delle garanzie di sicurezza per noi e per l’intero fianco orientale.
Un vuoto geopolitico apre sempre la strada all’aggressione russa.
Pertanto, l’Ucraina deve aderire all’Unione Europea e lo farà.
///
Варшавський безпековий форум. Україна пропонує Польщі та всім нашим партнерам створити спільний, справді надійний щит проти російських повітряних загроз.
Це можливо. Україна може протидіяти всім типам російських дронів і ракет, і якщо ми діятимемо в регіоні разом, у нас буде достатньо зброї та виробничих потужностей для цього.
Якщо Росія втратить можливість завдавати ударів із повітря, вона не зможе продовжувати війну та буде змушена шукати інші способи співіснувати.
Також з’являється дедалі більше доказів того, що Росія могла використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів – тих самих, які стали причиною серйозних проблем у Північній Європі.
Якщо танкери, які використовує Росія, слугують платформами для дронів, то таким танкерам не можна вільно діяти в Балтійському морі.
Це фактично військова діяльність Росії проти європейських країн, тому Європа має право закрити протоки й морські шляхи, щоб захистити себе.
Ми очікуємо на ухвалення 19-й пакета санкцій Євросоюзу найближчим часом.
Європа також має значно швидше діяти щодо російських активів, їх використання для оборони й відбудови України.
Ідеї вже є – європейські й американські, їх необхідно втілити в життя.
Я дякую Прем’єр-міністру Туску та Польщі за багаторічну підтримку України на шляху до Євросоюзу.
Членство України – це частина гарантій безпеки для нас і для всього східного флангу.
Геополітичний вакуум завжди відкриває шлях для російської агресії.
Тому Україна має приєднатися до Євросоюзу, і вона це зробить.