PRC – PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA: «LOMBARDIA, A BREVE UN’INTESA PER LE RICHIESTED’AUTONOMIA DIFFERENZIATA? INCONTRO PUBBLICO, 4DICEMBRE 2025, MILANO»

14.01 - lunedì 1 dicembre 2025

Il 18 novembre 2025 il Presidente di Regione Lombardia Fontana e il Ministro Calderoli hanno sottoscritto una pre-intesa per acquisire ulteriori ed esclusive funzioni legislative e amministrative per Protezione civile, Professioni, Previdenza complementare e integrativa e Coordinamento della finanza pubblica al fine di esercitare funzioni di gestione del personale e dei contratti, oltre che delle risorse economico-finanziarie senza vincoli di destinazione nella materia Tutela della salute.

L’obiettivo dell’autonomia differenziata sta per essere raggiunto? Sì, secondo il Ministro Calderoli, il Governo e i Presidenti delle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto che hanno richiesto la devoluzione delle materie definite come “non LEP”, ma NO e NON ANCORA secondo cittadini/e, associazioni e formazioni sociali che vogliono riprendere la parola e realizzare azioni utili a ricostruire “un regionalismo cooperativo” sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2024.

Le associazioni Comitati contro ogni autonomia differenziata, Coordinamento Democrazia costituzionale, Milano e Libertà e Giustizia, Circolo di Milano, al fine di comprendere il disegno e le conseguenze per la vita dei cittadini/e, i diritti civili e sociali e i servizi essenziali dell’attuazione dell’autonomia differenziata invitano la cittadinanza, le Associazioni, le formazioni sociali, gli Amministratori locali e i Rappresentanti eletti nelle Assemblee elettive di Regione ed Enti locali, oltre che le Forze politiche a un incontro in presenza e online – canale yt live – per un primo esame dell’Accordo preliminare sottoscritto tra Regione e Governo, dell’iter che porterà all’Intesa, le prospettive e le azioni a contrasto dell’autonomia differenziata.

Chi siamo: le associazioni Comitati contro ogni autonomia differenziata, Coordinamento Democrazia costituzionale, Milano e Libertà e Giustizia, Circolo di Milano hanno promosso tre azioni a contrasto dell’attuazione dell’autonomia differenziata in Lombardia:

1. una petizione popolare al Consiglio regionale, con scadenza 22.12.2025

2. una richiesta d’accesso civico generalizzato

3. un set di dieci domande rivolte alle forze politiche d’opposizione sul regionalismo differenziato e la sua attuazione in Lombardia con la promozione di un dibattito pubblico.