PD – PARTITO DEMOCRATICO: «SINAGOGA MONTEVERDE, PROVENZANO (PD): ESPRESSIONE ANTISEMITISMO CHE RESPINGIAMO CON DETERMINAZIONE»

14.00 - lunedì 1 dicembre 2025
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
“Condanniamo con forza la profanazione del tempio ebraico di Monteverde con l’imbrattamento della targa di Gaj Taché.
Un gesto ignobile, evidente espressione di un antisemitismo che dobbiamo respingere con determinazione.
Piena solidarietà alla comunità ebraica romana, per un atto vile che offende tutti, perché colpisce i valori su cui si fonda la nostra Costituzione”.
Così in una nota Giuseppe Provenzano, componente della segreteria nazionale del Pd.
