LEGA * SENATO: «MANOVRA, ROMEO A BOCCIA: NESSUN PASSO INDIETRO SU AUTONOMIA»

14.00 - lunedì 1 dicembre 2025

Roma, 1 dic. – “Boccia cancelli dalla sua testa l’idea che ci fermeremo sull’Autonomia differenziata. Evocare la Costituzione per frenare una riforma che di fatto la applica è pretestuoso. Non faremo nessun passo indietro sull’Autonomia, che peraltro significherebbe lasciare il Paese stesso indietro. Ricordiamo inoltre al Pd che c’è anche l’attuazione del federalismo fiscale, una milestone del tanto celebrato Pnrr. Dunque, prima i Dem se ne faranno complessivamente una ragione e prima cominceranno anche loro a fare gli interessi di tutto il Paese”.

Così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo.