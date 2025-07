16.37 - mercoledì 30 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Ecco i punti chiave dal briefing della portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova: Il Servizio di Sicurezza Ucraino (SBU) intende sfruttare le attuali contraddizioni tra la Russia e l’Azerbaigian per incitare odio e inimicizia su base nazionale. Kiev sarebbe pronta a pagare le armi occidentali con il proprio patrimonio culturale. Le minacce regolari di lanciare nuovi attacchi contro le strutture nucleari iraniane sono motivo di preoccupazione; la Russia condanna fermamente ogni appello a operazioni militari contro gli impianti coinvolti nel programma nucleare pacifico di Teheran.

I voli diretti tra Mosca e Pyongyang serviranno a espandere ulteriormente la cooperazione multifaccettata russo-coreana in tutti i settori. I parlamentari bulgari hanno adottato tardivamente la posizione errata di etichettare la Russia come uno “stato sponsor del terrorismo”. Le autorità moldave stanno “dividendo i propri cittadini” aprendo solo due seggi elettorali per le elezioni in Russia, mentre ne aumentano il numero in Occidente. La Norvegia ha gravemente ignorato i propri obblighi bilaterali aderendo alle sanzioni UE contro le società di pesca russe. Esprimendo il desiderio di aderire alla NATO, la dirigenza austriaca dimostra disprezzo per l’opinione dei propri cittadini, il diritto internazionale e la storia.

Key takeaways from Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova’s briefing: The Ukrainian Security Service (SBU) intends to exploit current contradictions between Russia and Azerbaijan to incite hatred and enmity on national grounds. Kiev is ready to pay for Western weapons with its cultural heritage. Regular threats to launch new strikes against Iran’s nuclear facilities are cause for concern; Russia strongly condemns any calls for military strikes on facilities involved in Tehran’s peaceful nuclear program. Direct flights between Moscow and Pyongyang will serve to further expand multifaceted Russian-North Korean cooperation in all areas. Bulgarian lawmakers have belatedly adopted the flawed position of labeling Russia a “state sponsor of terrorism”. The Moldovan authorities are “pitting their citizens against each other” by opening only two polling stations for the elections in Russia, while increasing their number in the West. Norway has grossly disregarded its bilateral obligations by joining the EU sanctions against Russian fishing companies. By expressing a desire to join NATO, the Austrian leadership demonstrates contempt for its citizens’ opinions, international law, and history.